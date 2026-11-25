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Diventare maggiorenni significa acquisire nuovi diritti, ma anche assumersi responsabilità nei confronti della comunità. È stato questo il messaggio al centro del Battesimo civico organizzato il 20 novembre a Casa Paolo, dove per il secondo anno consecutivo le amministrazioni comunali di Brezzo di Bedero, Castelveccana, Germignaga e Porto Valtravaglia hanno accolto insieme i giovani che hanno raggiunto i 18 anni.

Una serata dedicata al significato della cittadinanza, alla partecipazione e al valore dell’impegno personale nella società. Ad aprire l’incontro è stato il professor Giuseppe Battarino, già magistrato e oggi docente all’Università dell’Insubria, che ha proposto una riflessione sul senso di una cittadinanza attiva e responsabile. Tra i passaggi più significativi, il richiamo alla lettera di Rudolf Fischer, operaio austriaco condannato a morte per la sua opposizione al nazismo, che lasciò alla figlia un messaggio sul valore del bene comune: «Chi vive solo per sé, chi solo per sé cerca la felicità, non vive bene e nemmeno felice. L’uomo ha bisogno di qualcosa che sia superiore alla cornice del proprio io. Noi è più che non io».

Dalla riflessione teorica si è passati alle esperienze concrete del volontariato, grazie agli interventi dei rappresentanti di alcune realtà associative del territorio. Luca Gentilini, presidente della Croce Rossa di Luino e Valli, ha raccontato come l’attività iniziata da giovane abbia rappresentato per lui un percorso di crescita, capace di influenzare anche le successive scelte professionali e personali. Chiara Bertoli ha invece portato la propria testimonianza sul servizio in ambulanza, definendolo un impegno che «non è per tutti, ma è per tanti».

L’importanza di contribuire alla vita della comunità anche attraverso gesti quotidiani è stata sottolineata da Valeria Miglierina, coordinatrice del gruppo intercomunale di Protezione civile della Valtravaglia. La prevenzione, ha ricordato, non riguarda soltanto gli interventi nelle emergenze, ma passa anche dall’attenzione all’ambiente e dalla responsabilità individuale. Per Avis è intervenuto il presidente della sezione comunale di Luino, Giuseppe Di Rocco, che ha illustrato ai ragazzi il valore della donazione del sangue come gesto concreto di solidarietà.

La parte conclusiva della cerimonia è stata affidata agli amministratori dei quattro Comuni, che hanno consegnato ai neo maggiorenni una copia della Costituzione italiana e le bandiere italiana ed europea.

Il sindaco di Brezzo di Bedero, Daniele Boldrini, ha invitato i ragazzi a mantenere un rapporto diretto con le istituzioni, rivolgendosi alle amministrazioni comunali per condividere idee, bisogni e proposte. Il primo cittadino di Germignaga, Marco Fazio, ha invece richiamato il valore dei sogni e delle ambizioni, invitando i giovani a guardare al futuro con obiettivi alti. A sostegno del suo intervento ha citato don Primo Mazzolari: «Ci impegniamo noi, e non altri», un richiamo alla necessità di mettersi in gioco in prima persona.

Per Porto Valtravaglia è intervenuta la consigliera Teresa Rosalia, che ha ricordato l’articolo 11 della Costituzione e il ripudio della guerra, riportando anche il messaggio del sindaco Ermes Colombaroli, presente alla cerimonia, sull’importanza di fare proprio l’impegno per la pace portato avanti da Papa Leone XIV. Il sindaco di Castelveccana, Maurizio Spozio, ha infine evidenziato il ruolo delle associazioni di volontariato e dei gruppi comunali di Protezione civile, presidi fondamentali per sostenere i sindaci e il territorio nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

Alla serata hanno partecipato anche altri rappresentanti delle amministrazioni: Melek El Fatih per Germignaga, Paolo Barassi per Castelveccana e Francesca Galante per Brezzo di Bedero. Presente inoltre don Luca Ciotti, tra i promotori della collaborazione tra i Comuni della Valtravaglia per questo momento dedicato ai giovani.

Un’iniziativa che, attraverso la consegna della Costituzione e il confronto con chi opera quotidianamente sul territorio, vuole trasformare il passaggio alla maggiore età in un’occasione per sentirsi parte attiva della comunità.