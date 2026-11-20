

I disturbi alimentari sono un problema sempre più diffuso, soprattutto tra i giovani, e coinvolgono non soltanto chi ne soffre ma anche le famiglie, spesso alla ricerca di risposte e strumenti per affrontare la malattia. In Lombardia sono circa 19mila le persone interessate da queste patologie. A raccontare le difficoltà, ma anche le possibilità di sostegno e prevenzione, è stata Anna Ballarino (a sin. nella foto), presidente dell’associazione Filo Lilla, ospite di Soci All Time, il podcast di Radio Materia condotto da Orlando Mastrillo in collaborazione con CSV Insubria.

Al centro della puntata, il lavoro dell’associazione per accompagnare i genitori, sensibilizzare i ragazzi e promuovere una maggiore attenzione ai rischi legati ai social media, che possono influenzare il rapporto con il proprio corpo e con l’alimentazione.

Disturbi alimentari, in Lombardia circa 19mila persone coinvolte

I numeri raccontano un fenomeno che richiede sempre maggiore attenzione. In Lombardia si contano circa 19mila persone con disturbi del comportamento alimentare, patologie complesse che possono avere conseguenze importanti sulla salute fisica e psicologica.

Durante la trasmissione è stata sottolineata l’importanza di disporre di indagini epidemiologiche aggiornate, indispensabili per comprendere la reale diffusione del fenomeno e organizzare risposte adeguate da parte del sistema sanitario.

Un altro passaggio importante riguarda i nuovi percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, pensati per migliorare la presa in carico delle persone con disturbi alimentari e offrire un accompagnamento anche ai familiari.

Filo Lilla, un aiuto concreto per i genitori

Uno degli aspetti più delicati della malattia riguarda proprio il ruolo della famiglia. I genitori si trovano spesso ad affrontare situazioni difficili, nelle quali non è semplice comprendere come comportarsi o quali strumenti utilizzare per aiutare i figli.

L’associazione Filolilla, fondata e presieduta da Anna Ballarino, nasce anche per rispondere a queste esigenze, offrendo spazi di ascolto, confronto e sostegno attraverso terapie di gruppo dedicate ai genitori.

L’obiettivo è aiutare le famiglie a non sentirsi sole, mettendo a disposizione occasioni di condivisione e strumenti utili per affrontare un percorso che può essere lungo e complesso. Il lavoro dell’associazione punta inoltre a favorire una maggiore consapevolezza della malattia, contrastando pregiudizi e semplificazioni che ancora accompagnano i disturbi alimentari.

Panchine lilla e podcast nelle scuole per parlare ai giovani

Accanto al sostegno alle famiglie, Filolilla porta avanti iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e soprattutto alle nuove generazioni.

Tra i progetti ci sono le panchine lilla, installazioni simboliche dedicate alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari. Le panchine sono accompagnate da codici QR che permettono di accedere a contenuti informativi e approfondimenti, trasformando uno spazio pubblico in un’occasione per conoscere meglio il problema.

Un’altra iniziativa riguarda la realizzazione di podcast nelle scuole, strumenti attraverso i quali coinvolgere direttamente gli studenti e stimolare una riflessione su temi come il rapporto con il cibo, l’immagine corporea e il benessere psicologico.

La scelta del podcast permette di utilizzare un linguaggio vicino ai ragazzi, dando spazio alle loro domande e favorendo il confronto su argomenti che spesso risultano difficili da affrontare.

Social media e algoritmi, la proposta di un osservatorio regionale

Un tema centrale della puntata di Soci All Time è stato il rapporto tra disturbi alimentari e utilizzo dei social network.

Le piattaforme digitali rappresentano una parte importante della quotidianità degli adolescenti, ma l’esposizione continua a immagini, modelli estetici e contenuti selezionati dagli algoritmi può contribuire ad alimentare insicurezze e fragilità, soprattutto nei soggetti più vulnerabili. Per questo Filo Lilla propone la creazione di un osservatorio regionale dedicato all’impatto dei social media e dei loro algoritmi sulla salute mentale dei giovani.

L’idea è quella di monitorare il fenomeno, individuare eventuali fattori di rischio e sviluppare strategie di prevenzione capaci di coinvolgere istituzioni, scuole, famiglie e realtà associative. Un lavoro che si inserisce in una riflessione più ampia sul disagio giovanile e sulla necessità di costruire ambienti, anche digitali, maggiormente attenti al benessere delle persone.

Informazione e prevenzione, il ruolo del volontariato

L’esperienza di Filolilla raccontata ai microfoni di Radio Materia mette in evidenza il valore delle associazioni nel creare una rete di sostegno intorno alle persone che affrontano un disturbo alimentare.

Dal supporto psicologico ai genitori alle iniziative nelle scuole, fino alle proposte rivolte alle istituzioni, l’obiettivo è promuovere una maggiore conoscenza di queste patologie e favorire interventi sempre più tempestivi.

La puntata di Soci All Time, realizzata con CSV Insubria, rappresenta così un’occasione per approfondire un tema che riguarda migliaia di famiglie e per dare voce a chi, attraverso il volontariato e l’associazionismo, lavora ogni giorno sul fronte della prevenzione e dell’ascolto.