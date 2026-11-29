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«Mi sento quasi come a casa». Così Federico Belotti descrive i licei Manfredini di Varese, dopo quattro anni nella scuola. Con il compagno di classe Filippo Pellicini, entrambi in quarta al liceo scientifico e rappresentanti d’istituto, è stato ospite mercoledì 25 novembre della trasmissione “Che scuola fai?” su Radio Materia, di cui è disponibile il podcast.

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Una scuola «diversa» dalle altre

Le Manfredini offrono un percorso che va dalle elementari al liceo, con gli indirizzi scientifico, scienze applicate e artistico. I due ragazzi sottolineano la dimensione più raccolta rispetto ad altri istituti, che porta con sé un ambiente accogliente e spontaneo. Filippo, che arriva ogni mattina da Luino (tra i 40 minuti di viaggio in auto e un pullman che parte alle 6.30), ha scelto la scuola all’open day del novembre 2023, colpito dall’atmosfera. Federico apprezza il rapporto con i professori, «con alcuni quasi più amici che docenti e studenti». Anche la convivenza con i bambini nello stesso comprensorio è un valore: spazi separati, ma tanta energia.

Doppio diploma e passioni

Tra gli elementi di forza c’è il doppio diploma: un percorso di sei corsi, quattro obbligatori e due a scelta, da distribuire in due, tre o quattro anni, che consente di ottenere anche il diploma americano e agevola l’accesso ai college degli Stati Uniti. Tra i corsi, inglese, public speaking (scelto da Federico) e government, sulle istituzioni americane. Entrambi hanno partecipato a un viaggio di due settimane negli Stati Uniti. Quanto alle materie, Federico ama matematica e fisica, Filippo il latino («ti fa capire come l’uomo ragiona») e storia. Tra gli autori preferiti Machiavelli, Lucrezio e Plauto.

Feste, tornei e richieste

La vita scolastica si anima con i tornei di calcio e pallavolo di fine anno, con la finale contro i professori (che di solito vincono), e con la festa di fine maggio aperta a tutti i livelli, con squadre libere, panini con la salsiccia e premi simpatici. I desideri? Federico sogna un campo in erba al posto dell’asfalto, dove ogni mattina gioca a pallone, e Filippo racconta una novità: grazie alla disponibilità della dirigente, a fine gennaio ci sarà una settimana bianca di quattro giorni per gli studenti dei licei, che lui e i compagni sperano diventi una tradizione.

Il giudizio sul sistema scolastico

Sulla scuola italiana i due ragazzi sono equilibrati. Dopo l’esperienza negli Stati Uniti, riconoscono che il sistema americano lascia più libertà e serenità, ma è meno approfondito: «Studiavano cosa sia una democrazia, cose che noi vediamo in terza elementare». Quello italiano, invece, prepara in modo preciso, ma può generare ansia e stanchezza. Servirebbe, dice Filippo, spiegare di più il perché delle cose, per studiare non solo in vista di un voto. Federico critica i programmi di storia, rimasti uguali negli anni e fermi a poco dopo la Seconda guerra mondiale, lasciando fuori decenni «importantissimi».

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Tra dieci anni Filippo si vede a giurisprudenza o medicina; Federico a medicina, a suonare il contrabbasso in un’orchestra o a studiare matematica, ma con una certezza: continuare a studiare.