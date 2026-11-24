L’attesa del Natale porta con sé i suoi magici racconti. Alcuni appartengono alla tradizione, altri sono memorie d’infanzia, altri ancora germogliano nelle sere d’inverno, quando inizia a fare freddo ed il buio cala presto: allora ci si rifugia nelle nostre case, nei ricordi dolci del passato e nelle speranze che ancora albergano nell’anima perché, nonostante tutto, il Natale arriva con la sua cornucopia di luce e auspici di pace.

Galleria fotografica Natale 2026, tante idee regalo da “La Volpe Innamorata” 4 di 22

Così come ognuno ha i propri, personali ed intimi racconti di Natale, ciascuno di noi ha un’immagine ideale del proprio Natale ‘imperfetto e felice’. Da questa considerazione nascono le collezioni proposte da “La Volpe Innamorata” un piccolo negozio d’artigianato creativo che ama definirsi ‘emozionale’ situato a Tradate, in via Crocifisso 8. Come ogni anno, la ricerca e la selezione sono state lunghe e laboriose: tante storie, tante emozioni, tante idee si sono inseguite come parole di una narrazione che non avrà mai fine.

Ed eccoci quindi ad esplorare questo nuovo racconto realizzato da mani esperte, cuori grandi e menti creative: idee, stili, materiali diversissimi tra loro creano un dialogo simile alla condivisione di storie d’inverno. Difficile, e riduttivo, in questa apparente, vitale confusione, seguire le diverse trame che si intrecciano, si sciolgono, si ingarbugliano, cambiano forma, ma ci si può sempre provare… perchè dopo tutto, ogni filo conduce ad una persona speciale per noi.

C’è, ad esempio, chi a Natale (o anche ogni giorno) ama riscoprirsi un po’ ‘bambino’ e circondarsi di oggetti allegri, colorati, di un’eleganza briosa sospesa tra il country chic e un pizzico di follia. Per loro, la Volpe propone una selezione di oggetti nati dai soggetti originali di Hannah Dale, una famosa illustratrice anglosassone: le tazze in fine porcellana inglese decorata, i cuscini in velluto ricamato dai colori accesi e sfavillanti, le allegre calze in filato di bambù (per uomo, donna e bambino) ed i morbidi, irresistibili peluches adatti a grandi e piccini. Sulla stessa linea si incontrano poi le sempre molto apprezzate coperte in pile certificato oeko-tex realizzate da Maryhome, una vera e propria garanzia che sa rinnovarsi ogni anni con stile: morbide, avvolgenti, curate in ogni minimo dettaglio dalla scelta degli inserti in materiali diversi ai ricami. Ed ancora le anatre imperiali decorative in radice di bambù scolpite e dipinte a mano che quest’anno sono accompagnate da simpatici pinguini e vigili pulcinella di mare. Ed infine, non poteva mancare la nuova collezione della Taratata gioielli, un piccolo laboratorio francese che realizza monili ispirati al mondo della natura e… a tutto ciò che la loro mente creativa sa immaginare, dipinti a mano e resinati: come resistere alla collezione dedicata ai nostri amatissimi gatti (ma anche volpi, ricci, strumenti musicali…)? Ed infine, per i più piccoli ma non solo, non possiamo non citare alle nuovissime lampade certificate, realizzate in silicone morbido che si illuminano al tatto e… in alcuni casi russano muovendo il pancino?

Per tutti coloro i quali, invece, preferiscono un Natale romantico, magari con qualche accenno vintage, ecco che si incontra la collezione realizzata in un piccolo laboratorio piemontese: runner, fuoriporta e cuscini in lino dipinti accuratamente a mano, decorazioni natalizie imbottite da appendere per casa nei tradizionali colori verde e rosso, tessuti in cotone (creati in esclusiva e decorati con rose d’inverno, piccole bacche rosse e rami di agrifoglio) con cui sono state realizzate sottoteiere (strepitose quelle imbottite con spezie di Natale), portaoggetti, runner, portatovaglioli, presine… e ancora le palline di Natale in lana cotta provenienti dalla Danimarca ed accompagnati da simpatici topini che sanno di un tempo passato in cui il valore di un oggetto derivava dal tempo che veniva richiesto per la sua realizzazione, e le profumatissime candele in cera di soia provenienti dalla Francia contenute in noci di cocco che diventeranno vasi e nutrimento per i semi che verranno piantati una volta consumata la candela (forniti nella confezione).

Romantica e poetica è poi la linea di bijoux creata da Anna Lodi ed ispirata a “Cime Tempestose” di Emily Bronte: “Qualunque cosa porti il vento” è la frase che compare su luminose collane, bracciali ed orecchini, una promessa di resilienza e un buon auspicio per il futuro. Insieme a questa collezione si trovano altre linee realizzate dalla stessa creativa, più moderne e ‘pop’, perfette per chi predilige i dettagli che donano personalità ed una certa ‘allure’ glamour e contemporanea.

Moderno e chic, semplice ma non banale: è questa l’idea di Natale che prediligete? Se è così, non potrete non innamorarvi delle linee di Bjioux realizzate da Alessandra di Dandarei e Silvia di XchèNo gioielli: collane, bracciali ed orecchini che reinterpretano in chiave attuale suggestioni lontane. Grandi pendenti sospesi a fili di seta cangiante capaci di creare look sofisticati dai capi più basic, perle di vetro, ottone semilucido, grafiche sobrie ma di grande effetto: la mente corre a terre inesplorate da portare con noi o… perchè no, a stelle e pianeti che possiamo solo immaginare intraprendendo magari un viaggio metaforico con la ‘viaggiatrice per eccellenza’: Nellie Bly a cui Paola, la creatrice delle spille-ciondolo a lei ispirate, quest’anno ha voluto far scoprire il cosmo e le costellazioni dei dodici segno zodiacali. E se poi, come nella famosa canzone di Battiato, desideriamo tornare a casa, alla nostra casa, c’è sempre la linea di Pasa gioielli realizzata in ottone, smalto e piccole case in porcellana, insieme alle sue altre inaspettate creazioni ispirate, come sempre, al mondo della natura e di una spiritualità immanente.

Spirituale è, infine, il Natale che più ci risulta intimo e personale: è anche a questo Natale che sono dedicate le finissime porcellane Rader, candide e lineari, semplici nelle forme ma evocative: piccoli e grandi presepi, lampade traslucide e sognanti, casette portalumino pensate per portare ovunque una piccola luce pulsante. Pensate quali ornamenti per la casa e per la tavola, queste ceramiche raffinate e senza tempo, dialogano con l’essenza più pura e magica del Natale.

Di ‘racconti’ a La Volpe Innamorata, ce ne sono ancora tanti… alcuni pensati ed immaginati, altri che potrete leggere soltanto voi. Vi piacerebbe scoprirli? Non vi resta che raggiungere il piccolo negozio tradatese e… immergervi nella magia!

La Volpe Innamorata

via Crocifisso 8, Tradate (Varese)

Instagram: lavolpeinnamorata.it

Fecebook: La Volpe Innamorata