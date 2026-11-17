“Radici di libertà”, a Uboldo un nuovo albero per dire no alla violenza sulle donne
Mercoledì 25 novembre al Giardino della Vita una piantumazione e un momento commemorativo con l'associazione Rete Rosa di Saronno.
Un albero come simbolo di vita, libertà e futuro. Uboldo celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con l’iniziativa “Radici di libertà – Più alberi, più donne libere, più futuro”, in programma mercoledì 25 novembre alle 11 al Giardino della Vita, in via per Origgio.
L’appuntamento prevede la piantumazione di un nuovo albero e un momento commemorativo dedicato alla ricorrenza, con la partecipazione dell’associazione Rete Rosa di Saronno, da anni impegnata sul territorio nel sostegno alle donne vittime di violenza.
La scelta di un albero come elemento simbolico richiama il valore delle radici, della crescita e della possibilità di costruire un futuro libero dalla violenza. Un gesto concreto che vuole accompagnare il momento di riflessione e mantenere viva l’attenzione su un tema che riguarda l’intera comunità.
La cittadinanza è invitata a partecipare all’iniziativa, per condividere un momento di ricordo e sensibilizzazione in occasione del 25 novembre.
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