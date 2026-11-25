Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

La pausa per le Nazionali fermerà, nel prossimo fine settimana, il campionato di basket di Serie A ma non per questo cambia la programmazione del giovedì di Radio Materia. Alle 14,45, la puntata di “Luci a Masnago” non sarà quella tradizionale ma si concentrerà su un’interessante uscita editoriale fresca di stampa.

Insieme a Damiano Franzetti sarà infatti in studio Flavio Vanetti, giornalista e scrittore varesino di lungo corso che – dal 1989 – racconta eventi, personaggi e discipline dello sport mondiale dalle colonne del Corriere della Sera. Vanetti presenterà il suo ultimo libro, “Pianeta NBA – Storie, rivalità e segreti della lega più spettacolare del mondo” scritto insieme a Davide Chinellato, corrispondente da Londra per la Gazzetta dello Sport.

Il volume – pubblicato da Rizzoli (QUI per acquistarlo su Amazon) – racconta in modo originale la National Basketball Association: i due autori infatti hanno scelto di suddividere la storia seguendo le vicende delle 30 franchigie (società) che compongono attualmente la Lega, da quelle più antiche a quelle che, negli anni, hanno cambiato collocazione sino alle ultime nate. Per ciascuna – oltre a una pratica scheda con tutte le informazioni più importanti – sono citate storie, curiosità, personaggi e retroscena particolari con il vantaggio che sia Vanetti sia Chinellato vantano una conoscenza diretta delle vicende, per aver assistito di persona a tantissime partite e per aver vissuto le città che ospitano le arene NBA. Dando quindi anche spunti culturali e turistici ai lettori.

DUE PAROLE SU VARESE – La presenza in studio di Flavio Vanetti permetterà comunque di dare anche uno sguardo al momento della Openjobmetis, andata alla pausa con qualche acciacco ma pure con un prezioso terzo posto in classifica, seppure in coabitazione con altre tre squadre. Varese quindi sarà un tema confermato di questa puntata speciale di “Luci a Masnago”, anche in vista della ripartenza del campionato quando la squadra di Kastritis dovrà disputare in trasferta il derby con Cantù, dove è stato appena esonerato Frank Vitucci. Nel box soprastante trovate la puntata del podcast “Dal Parquet” dedicata alla splendida vittoria ai danni di Venezia.

DOVE, COME, QUANDO – Per ascoltare in diretta la puntata è sufficiente collegarsi con Radio Materia (CLICCANDO QUI) a partire dalle 14,45. Chi non potesse seguire la trasmissione avrà però a disposizione il formato podcast, distribuito su tutte le piattaforme di ascolto audio. “Luci a Masnago” ha un suo profilo Instagram sul quale pubblichiamo reel, stories e altre immagini: lo trovate QUI. Nel box sottostante invece c’è l’intervista ad Andrea Meneghin che fa parte della serie “50 Storie, un territorio” prodotta da VareseNews.