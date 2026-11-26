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Il 118 sta intervenendo in via Veratti, in centro a Varese, per un ragazzino investito da un veicolo (foto d’archivio).

L’allarme è scattato alle 17:23, sul posto automedica e ambulanza. Il 13enne per fortuna non ha riportato ferite gravi.

Si segnalano rallentamenti.