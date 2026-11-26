Ragazzino investito in via Veratti a Varese
L'allarme poco prima delle 17.30 sulla strada nel centro
Il 118 sta intervenendo in via Veratti, in centro a Varese, per un ragazzino investito da un veicolo (foto d’archivio).
L’allarme è scattato alle 17:23, sul posto automedica e ambulanza. Il 13enne per fortuna non ha riportato ferite gravi.
Si segnalano rallentamenti.
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