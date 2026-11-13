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Gallarate/Malpensa

 Ragazzo di 15 anni investito a Gallarate, 18enne cade dalla moto a Fagnano Olona

Mattinata di incidenti nel Varesotto: due giovanissimi coinvolti a pochi minuti di distanza. Interventi dei soccorritori a Gallarate e Fagnano Olona

Ambulanza generica con Automedica - 2026

Due incidenti stradali nella mattinata di venerdì 13 novembre nel giro di pochi minuti, entrambi con giovanissimi coinvolti.
Gli interventi dei sanitari sono scattati a Gallarate e Fagnano Olona, con l’attivazione dei soccorsi in codice giallo. Il primo episodio si è verificato poco prima delle 8  a Gallarate, in piazza Luciano Zaro, dove un ragazzo di 15 anni è rimasto coinvolto nell’investimento di un pedone.
I soccorsi, intervenuti in codice giallo, indice di una situazione di media gravità hanno raggiunto sul posto la polizia locale di Gallarate, chiamata a occuparsi degli accertamenti e della ricostruzione della dinamica. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle condizioni del minorenne né sull’eventuale trasporto in ospedale. Pochi minuti dopo, un secondo incidente si è verificato a Fagnano Olona, in via Maria Assunta Santa, all’altezza del civico 16. In questo caso a rimanere coinvolto è stato un motociclista di 18 anni, caduto dal proprio mezzo per cause ancora da chiarire. Anche per questo intervento i sanitari sono usciti in codice giallo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio, mentre sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio e la polizia locale di Fagnano Olona. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Gallarate, con arrivo registrato alle 8.58, sempre in codice giallo

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Pubblicato il 13 Novembre 2026
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