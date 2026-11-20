Rapanello torna in libreria con “Qualcosa di buono”: 100 ricette da “Zio Rapa” buone e facili da provare
Dopo il successo del primo libro, il cuoco influencer passa a Vallardi con più di cento ricette per tutti. E il 15 dicembre lo presenta a Materia
Chi lo segue su YouTube lo conosce come “Zio Rapa”: Gabriele “Rapanello” Cattarin, dopo il successo di “Fate come volete”, il suo primo libro che ha venduto circa 20mila copie, approda alla grande editoria con “Qualcosa di buono” edito da Vallardi.
Un volume il cui giudizio è semplice: è un vero libro di cucina, di quelli che valgono i soldi che costano, con più di cento ricette spiegate come nei video, compresi quei piccoli accorgimenti tipici dell’autore che fanno la differenza per chi parte da zero.
In tutto sono 240 pagine di cucina per tutti: pensate – come da sua storia personale, come ben sanno i suoi followers, su youtube, instagram o tiktok – anche per lo studente fuori sede o per chi rientra dal lavoro con poco tempo. E, questa volta, con sempre più varianti vegetariane. Il tono è quello “conversato” che chi lo segue da tempo ben conosce: ogni ricetta infatti è un invito a non prenderla troppo sul serio e a personalizzarla secondo i propri gusti, secondo il suo ormai celebre motto “fate come volete”.
Dai classici alle invenzioni “alla Rapanello”: ricette per tutti i gusti
Nel volume si trovano le spiegazioni per realizzare in semplicità molti grandi classici: dall’amatriciana all’hummus, dai cantucci alla sbrisolona, dal polpo alla gallega alle uova alla benedict. Ma si trovano anche molte ricette nuove e i suoi tanti consigli “svuotafrigo”. Ogni ricetta riporta con precisione tempi e difficoltà e, per chi proprio ha bisogno del tutorial, un QR code porta al video corrispondente.
Il salto verso un grande editore
“Qualcosa di Buono” non è il suo primo libro, ma è il primo con un grande editore, pronto ad accogliere i numeri che i fedelissimi di questo amato “food influencer” che da cuoco è diventato tale dopo il Covid. Il primo era stato “Fate come volete” ed era uscito con una piccola casa editrice tanto disponibile quanto impreparata ad accogliere i numeri che poi ha fatto: un successo quasi ingestibile che Rapanello stesso aveva raccontato in una prima, affollatissima, serata a Materia.
Una data da segnare
Il successo di quella prima serata – e, ci auguriamo per lui e Beatrice, anche del primo libro – verranno presto replicati a Materia. Il nuovo libro sarà infatti presentato a Materia Spazio Libero, a Castronno, il 15 dicembre alle 21, con ingresso gratuito e acquisto dei libri disponibile: ma in questo caso come non mai è fondamentale prenotarsi al link di Eventbrite che vi metteremo qui sotto.
Chi vuole poi, può arrivare prima e fare un’esperienza in più: alle 20 sarà infatti possibile assaggiare (a 10 euro) un piatto tratto direttamente dal libro, realizzato nelle nostre cucine, in attesa di ascoltare il suo beniamino. Anche questa esperienza è fondamentale che sia prenotata.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Elezioni 2027 a Gallarate, Giovanni Pignataro presenta la sua candidatura. "Andiamo oltre il clima da guerra civile"
Felice su Come si sta muovendo Futuro Nazionale a Gallarate in vista delle elezioni comunali 2027
Felice su La festa di centinaia di bambini in strada a Varese per chiedere pace, rispetto, diritti e ascolto
principe.rosso su Ponte della Mornera a Gallarate da tre a due corsie. Ma il progetto potrebbe cambiare
Fabrizio Tamborini su Non si ferma all’alt e fugge per tre paesi: arrestato dai carabinieri di Gallarate con hashish, coltello e 32mila euro
Felice su Lite fuori dalla scuola a Varese fra giovanissime, bottiglie che volano e rapina dell'Iphone: ci sarà il processo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.