Chi lo segue su YouTube lo conosce come “Zio Rapa”: Gabriele “Rapanello” Cattarin, dopo il successo di “Fate come volete”, il suo primo libro che ha venduto circa 20mila copie, approda alla grande editoria con “Qualcosa di buono” edito da Vallardi.

Un volume il cui giudizio è semplice: è un vero libro di cucina, di quelli che valgono i soldi che costano, con più di cento ricette spiegate come nei video, compresi quei piccoli accorgimenti tipici dell’autore che fanno la differenza per chi parte da zero.

In tutto sono 240 pagine di cucina per tutti: pensate – come da sua storia personale, come ben sanno i suoi followers, su youtube, instagram o tiktok – anche per lo studente fuori sede o per chi rientra dal lavoro con poco tempo. E, questa volta, con sempre più varianti vegetariane. Il tono è quello “conversato” che chi lo segue da tempo ben conosce: ogni ricetta infatti è un invito a non prenderla troppo sul serio e a personalizzarla secondo i propri gusti, secondo il suo ormai celebre motto “fate come volete”.

Dai classici alle invenzioni “alla Rapanello”: ricette per tutti i gusti

Nel volume si trovano le spiegazioni per realizzare in semplicità molti grandi classici: dall’amatriciana all’hummus, dai cantucci alla sbrisolona, dal polpo alla gallega alle uova alla benedict. Ma si trovano anche molte ricette nuove e i suoi tanti consigli “svuotafrigo”. Ogni ricetta riporta con precisione tempi e difficoltà e, per chi proprio ha bisogno del tutorial, un QR code porta al video corrispondente.

Il salto verso un grande editore

“Qualcosa di Buono” non è il suo primo libro, ma è il primo con un grande editore, pronto ad accogliere i numeri che i fedelissimi di questo amato “food influencer” che da cuoco è diventato tale dopo il Covid. Il primo era stato “Fate come volete” ed era uscito con una piccola casa editrice tanto disponibile quanto impreparata ad accogliere i numeri che poi ha fatto: un successo quasi ingestibile che Rapanello stesso aveva raccontato in una prima, affollatissima, serata a Materia.

Una data da segnare

Il successo di quella prima serata – e, ci auguriamo per lui e Beatrice, anche del primo libro – verranno presto replicati a Materia. Il nuovo libro sarà infatti presentato a Materia Spazio Libero, a Castronno, il 15 dicembre alle 21, con ingresso gratuito e acquisto dei libri disponibile: ma in questo caso come non mai è fondamentale prenotarsi al link di Eventbrite che vi metteremo qui sotto.

Chi vuole poi, può arrivare prima e fare un’esperienza in più: alle 20 sarà infatti possibile assaggiare (a 10 euro) un piatto tratto direttamente dal libro, realizzato nelle nostre cucine, in attesa di ascoltare il suo beniamino. Anche questa esperienza è fondamentale che sia prenotata.

PER PRENOTARE LA SERATA