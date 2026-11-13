Rapina in casa a Cazzago Brabbia: tre uomini incappucciati sorprendono una donna

Sono entrati in tre, con il volto coperto da cappucci, in un’abitazione privata di Cazzago Brabbia, nella zona al confine con il territorio di Inarzo. È successo nella serata di ieri, giovedì 12 novembre. In casa, secondo quanto si apprende, si trovava una donna di circa sessant’anni.

I malviventi non avrebbero usato violenza nei suoi confronti, ma si sono impossessati di alcuni oggetti prima di allontanarsi. La presenza della padrona di casa ha trasformato quello che poteva essere un furto in una rapina. La donna, molto spaventata, non ha opposto resistenza e, da quanto emerso finora, non ha riportato ferite.

Subito dopo la fuga dei tre è partita la chiamata alle forze dell’ordine, che sono arrivate sul posto. Nel frattempo però i rapinatori si erano già allontanati a bordo di un suv, sempre con il volto coperto. Secondo quanto riferito, i tre parlavano con un accento dell’Est.

Non è ancora stato reso noto il valore della refurtiva. Sull’episodio sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica e risalire agli autori.

La notizia si è diffusa rapidamente nei gruppi di controllo del vicinato e nelle chat dedicate alla sicurezza dei paesi del lago di Varese, dove i residenti si sono scambiati informazioni e inviti alla prudenza.