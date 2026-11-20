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Un calendario dell’Avvento si consegna entro il 30 novembre, perché la prima casella si apre il 1° dicembre e per ogni giorno di ritardo chi lo riceve si ritrova con una porta da recuperare. Messo sotto l’albero la mattina di Natale, arriverebbe con tutte le caselle già scadute.

Così tutto il regalo si anticipa di un mese: scelta, acquisto, eventuale spedizione e consegna cadono a novembre, quando quasi nessuno ha ancora iniziato a pensare ai pacchetti.

La consegna va organizzata a novembre, a mano o per posta

Per la compagna, o per chi vive nella stessa casa, basta tenere il pacco nascosto fino all’ultima sera di novembre e lasciarlo dove lei lo troverà la mattina dopo. Per la mamma o la sorella che vivono in un altro comune, la soluzione più semplice è una visita nell’ultimo weekend del mese; per un’amica che abita lontano, invece, la spedizione va prenotata con qualche giorno di anticipo, così che arrivi in tempo. Con il corriere conviene un imballo rigido con qualche foglio di carta negli angoli, perché la scatola è grande e si ammacca facilmente.

Chi lo consegna di persona può anche decidere insieme a lei dove sistemarlo. Il calendario resta in casa per tutto dicembre, quindi meglio un ripiano libero, magari in camera o in bagno, dove aprire una casella ogni mattina senza spostare altro.

Per la mamma o per un’amica: il contenuto da conoscere prima dell’acquisto

Per la mamma che si mette la crema mani tutti i giorni, la sorella che ama provare prodotti nuovi o l’amica che la sera si strucca con cura, la scelta migliore è un calendario i cui prodotti rientrano in ciò che già fa ogni giorno davanti allo specchio. In caso di dubbio, un parente o un’amica in comune sa di solito quali creme tiene in bagno.

Del calendario conviene sapere cosa c’è dietro le porte prima di comprarlo: il calendario dell’Avvento beauty NUXE, per esempio, ha 24 porte, 9 con un prodotto in formato vendita e 15 in formato viaggio, e alterna viso, capelli, corpo, mani e labbra, dall’acqua micellare struccante della prima casella all’olio secco dell’ultima.

Il pacco presentato con la data di apertura in vista

Il calendario è già una confezione, perciò si può incartare con una carta leggera o chiudere soltanto con un nastro, evitando strati di scotch che la mattina del 1° dicembre nessuno ha voglia di tagliare. Sul coperchio, non all’interno, si aggiunge un biglietto con la data da cui aprirlo: un pacco ricevuto a fine novembre senza indicazioni rischia di essere scartato subito, come un regalo qualunque. Se la destinataria vive con altre persone, sul biglietto si può scrivere anche il suo nome, così che nessun altro apra la prima casella per errore.

Contare i giorni che mancano al Natale è un’abitudine più antica del calendario stampato. Nelle famiglie protestanti tedesche dell’Ottocento i giorni si segnavano col gesso; il primo calendario venduto nei negozi comparve a Monaco all’inizio del Novecento, mentre le finestrelle arrivarono solo negli anni Venti. All’origine, ricostruisce il Post, c’era l’abitudine della madre dell’editore di nascondere dolci per i figli.

Chi deve spedirlo lontano farà bene a ordinarlo entro la metà di novembre, così da avere qualche giorno di margine se il corriere tarda. Prima di confermare l’ordine vale la pena chiedere a chi vive con lei se nell’ultima settimana del mese sarà in casa, oppure farlo recapitare a un indirizzo dove qualcuno possa ritirarlo.