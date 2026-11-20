Regali di Natale solidali, buoni e “di stile”: scegli il tuo dono all’Alveare Odv di Buguggiate
Nel punto vendita di via XXV Aprile 33 a dicembre arrivano cesti biologici, sapori abruzzesi, capi vintage di ottima fattura e oggettistica per fare acquisti di valore e sostenere i progetti solidali sul territorio
Scegliere un regalo a Buguggiate, in via XXV Aprile 33, significa portare sotto l’albero prodotti buoni e sani, ridare nuova vita ad abiti di ottima fattura e fare del bene concreto al territorio, che è l’obiettivo da sempre dell’Alveare Odv.
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A dicembre l’associazione riapre il proprio spazio per accompagnare le feste con proposte pensate per chi cerca qualità, gusto e attenzione verso tutto ciò che ci circonda. Chi entra in negozio può puntare sui cesti natalizi con prodotti biologici e naturali. Oltre ai consueti legumi e alla frutta secca, a mieli, confetture e olio extravergine di oliva italiani, la proposta di quest’anno porta in tavola le specialità della tradizione abruzzese, tra vini, conserve salate, paste e dolci.
Accanto alle bontà gastronomiche, il punto vendita propone capi vintage e oggettistica di qualità: un modo concreto per valorizzare il riciclo e regalare abiti usati ma di ottima fattura, perfetti per un dono originale e sostenibile. Ogni acquisto diventa anche un aiuto mirato per chi vive sul territorio, a partire dai due progetti principali della raccolta fondi natalizia. Il primo è “il bistrot inclusivo di Abad”, pensato come luogo di incontro e di formazione dove ogni persona possa sentirsi utile e valorizzata: Abad è una cooperativa sociale di tipo B che, a Buguggiate, dal 1994, si occupa di integrazione lavorativa di persone svantaggiate e appartenenti alle categorie protette, e offre un’opportunità di integrazione sociale per le persone fragili.
Il secondo filone è “Pro Tetto per la Chiesa parrocchiale di Azzate”, dedicato all’intervento di manutenzione e rifacimento della copertura dell’edificio. La campagna natalizia prosegue inoltre senza interrompere i consueti finanziamenti territoriali portati avanti dall’Alveare Odv. Restano attivi il sostegno alla prevenzione oncologica senologica e il premio per la ricerca in radiodiagnostica istituito per un giovane medico specializzando dell’Ospedale di Circolo e studente dell’Università dell’Insubria. Continuano anche i restauri di opere d’arte dei secoli passati, i progetti sociali che assolvano a bisogni primari della persona e l’impegno a favore degli amici a quattro zampe di un’associazione che si occupa di accoglienza, cura e adozione presso le famiglie di cani e gatti abbandonati.
Giorni e orari di apertura
Nel mese di dicembre il punto vendita di via XXV Aprile 33 sarà aperto dalle 9 alle 12 e dalle 15 alla 19 nelle seguenti date:
- Mercoledì 2 dicembre, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19
- Giovedì 3 dicembre, dalle 9 alle 12
- Sabato 5 dicembre, dalle 9 alle 12
- Martedì 8 dicembre, dalle 9 alle 12
- Mercoledì 9 dicembre, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19
- Giovedì 10 dicembre, dalle 9 alle 12
- Sabato 12 dicembre, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
- Mercoledì 16 dicembre, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19
- Giovedì 17 dicembre, dalle 9 alle 12
- Sabato 19 dicembre, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
- Martedì 22 dicembre, dalle 9 alle 12
- Mercoledì 23 dicembre, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19
Per informazioni è possibile contattare il numero 338 39 59 225
Fare i regali di Natale all’Alveare Odv significa unire il piacere di un dono ben scelto alla forza di un gesto che resta sul territorio, nel solco di un impegno che accompagna da sempre il lavoro dell’associazione. Un’occasione per riempire la dispensa e l’armadio con cura, sapendo che ogni scelta sostiene persone e cultura.
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