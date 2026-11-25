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Dopo le critiche di Sogniamo Casorate al nuovo regolamento del consiglio comunale, la maggioranza di Rinnovamento e Tradizione che guida il Comune (nella foto: il municipio) respinge le accuse di scarsa democraticità e rivendica il confronto avvenuto in aula: «Sono stati approvati 21 emendamenti, di cui 16 proposti dalle minoranze».

La maggioranza contesta anche l’idea che il testo iniziale fosse irregolare: sostiene che avesse già ottenuto il parere tecnico favorevole e che le modifiche abbiano riguardato soltanto la forma. Rivendica inoltre tempi più lunghi per esaminare gli atti, grazie all’esclusione dei giorni festivi dal calcolo dei cinque giorni di preavviso per convocare il consiglio.

La replica riguarda infine la mozione di solidarietà alle forze dell’ordine, contestata dalle opposizioni. Secondo Rinnovamento e Tradizione, il testo approvato esprimeva già vicinanza a tutti gli agenti feriti, senza necessità di citare ogni singolo episodio. La maggioranza respinge quindi le critiche, accusando le minoranze di aver alimentato una polemica ingiustificata.

Riceviamo e di seguito pubblichiamo il testo completo

In merito alle recenti polemiche sollevate dai gruppi di opposizione sull’approvazione del nuovo Regolamento del Consiglio Comunale e della mozione a sostegno delle Forze dell’Ordine, il gruppo di maggioranza “Rinnovamento e Tradizione” interviene per ristabilire la verità dei fatti e respingere le accuse di scarsa democraticità. Non possiamo accettare che il legittimo svolgimento di un confronto democratico venga raccontato pubblicamente in modo distorto, attraverso ricostruzioni che non trovano riscontro in quanto realmente accaduto. Il rispetto dei cittadini passa anche dall’obbligo di informarli correttamente, soprattutto quando ci si rivolge alla stampa.

«Il nuovo Regolamento comunale è stato approvato con i voti della maggioranza e l’astensione della minoranza, un regolamento completo e moderno in cui alcune eccezioni sollevate dalla minoranza, che hanno fatto gridare allo scandalo, non sono presenti perché del tutto prive di fondamento. In questi giorni siamo stati accusati di essere antidemocratici, di voler mettere il bavaglio alle opposizioni e di aver preparato una revisione in fretta e furia, senza concedere spazio al confronto. Abbiamo persino letto che la nostra bozza sarebbe stata “corretta come a scuola”: una lettura miope che smentiamo ricostruendo esattamente come sono andate le cose».

Il metodo di lavoro e il confronto sugli emendamenti

«Chiariamo subito che la maggioranza di Rinnovamento e Tradizione è stata scelta dai cittadini in libere elezioni e si assume tutte le responsabilità che ne conseguono, compresa quella di aggiornare un regolamento ormai obsoleto. Per farlo esistono diverse strade: la conferenza dei capigruppo, una commissione ad hoc, oppure la predisposizione di un testo da portare direttamente in Consiglio. La minoranza aveva tutto il tempo per chiedere di analizzarlo e discuterlo preventivamente. La scelta invece è stata quella della presentazione di 35 emendamenti, alcuni semplicemente di forma, altri di sostanza, emendamenti che abbiamo valutato con attenzione decidendo quali accogliere e quali respingere».

«Il giorno della convocazione è arrivata invece la richiesta di rimandare la discussione del punto all’ODG che riguardava l’approvazione del nuovo Regolamento, perché questa richiesta non è stata fatta subito? Questo atteggiamento dell’opposizione, al limite dell’assurdo, ha un’unica spiegazione, l’ego smisurato di chi si è seduto 6 mesi fa tra i banchi del Consiglio e pretende di insegnare a persone che stanno su quei banchi da più di vent’anni. Oggi tra le fila della minoranza c’è qualcuno che ha governato per 10 anni e che non ha mai dimostrato tutta questa attenzione ai diritti delle minoranze».

«I 35 emendamenti presentati avrebbero dovuto migliorare il testo, non “correggerlo”, così come fatto dalla maggioranza con i 5 presentati. Ne è nata una discussione vera, come avviene nelle normali democrazie, durata circa due ore. Alla fine sono stati approvati 21 emendamenti totali: oltre ai 5 della maggioranza, sono state accolte ben 16 proposte delle minoranze. Va inoltre precisato che la proposta iniziale aveva già ottenuto il parere tecnico positivo ed era pienamente conforme alla legge; le modifiche inserite hanno riguardato esclusivamente la forma, senza stravolgere il contenuto».

Più tempo per esaminare gli atti: la smentita sui tempi di convocazione

Il gruppo di maggioranza entra poi nel merito delle tempistiche di convocazione delle sedute consiliari, contestate dall’opposizione: «Il vecchio regolamento prevedeva la convocazione ordinaria 5 giorni prima della seduta, inclusi i festivi; il nuovo testo prevede invece 5 giorni esclusi i festivi. Poiché i documenti allegati vengono trasmessi contestualmente alla convocazione, se questa viene inviata di mercoledì il Consiglio non potrà tenersi prima del martedì successivo. Le opposizioni avranno quindi due giorni in più per verificare gli atti: esattamente il contrario di quanto hanno sostenuto. Il nostro è stato un gesto di apertura concreto, a cui le minoranze hanno risposto astenendosi dopo due ore di confronto».

La mozione a sostegno delle Forze dell’Ordine

Infine, la maggioranza chiarisce la posizione sul voto contrario delle opposizioni alla mozione di solidarietà alle Forze dell’Ordine: «La minoranza ha giustificato il proprio voto contrario sostenendo che andassero ricordati espressamente anche i tre agenti feriti negli episodi di Gorizia. Eppure, nel testo approvato si leggeva chiaramente: “…nelle ultime settimane, in occasione di manifestazioni e cortei svoltisi in diverse città italiane, si sono verificati gravi episodi di violenza, con aggressioni nei confronti degli appartenenti alle Forze dell’Ordine, danneggiamenti di beni pubblici e privati e atti di vandalismo ai danni di attività commerciali…”».

«Non sono state specificate tutte le città perché la solidarietà non ha confini – conclude il gruppo Rinnovamento e Tradizione –. Il riferimento ai fatti di Milano è stato inserito per la particolare gravità di quegli episodi, ma ciò non precludeva in alcun modo la vicinanza a tutti gli agenti feriti durante quelle azioni criminali. Quanto alla proposta di istituire una commissione sulla sicurezza nel nostro territorio, può essere un tema su cui ragionare, ma non aveva alcuna attinenza con il significato di questa mozione. Ancora una volta, le opposizioni hanno scelto di stare dalla parte sbagliata».