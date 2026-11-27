Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

A due anni dall’entrata in vigore del decreto Salva-Casa, il confronto nel Varesotto torna a misurarsi con l’applicazione quotidiana delle sue norme tra uffici tecnici, professionisti e mercato immobiliare.

L’incontro ospitato a Varese, al Centro Congressi Ville Ponti, è stato promosso dalla Camera di Commercio insieme alle associazioni di categoria del comparto immobiliare, A.N.A.M.A, FIAIP e F.I.M.A.A, per mettere attorno allo stesso tavolo Comuni, ordini professionali e operatori su case, cantieri e compravendite.

Il punto di partenza è un mercato che continua a muoversi anche fuori dai centri principali, ma che chiede certezza delle regole per non rallentare mutui, ristrutturazioni e arrivi al rogito. «Sappiamo bene che una norma, per quanto scritta con l’intento di semplificare, rischia di generare l’effetto opposto se non c’è omogeneità applicativa tra gli uffici tecnici dei nostri 136 Comuni, i professionisti e gli operatori del mercato – ha commentato Anna Deligios, segretaria generale della Camera di Commercio di Varese – Il senso di questa giornata è proprio questo: evitare che le piccole difformità edilizie diventino grandi ostacoli allo sviluppo economico. Camera di Commercio vuole essere il luogo neutro e autorevole in cui Pubblica Amministrazione e mercato si parlano, allineano le prassi e costruiscono fiducia».

E così si è rivelato: un luogo dove chiarire e mettere in comune le mille domande che questo decreto ha posto in questi mesi. Nella sua relazione,l’avvocato e docente dell’Università dell’Insubria (nonchè presidente dell’associazione italiana di diritto urbanistico) Emanuele Boscolo ha richiamato l’esigenza di leggere in modo coordinato norme nazionali, disciplina regionale e strumenti urbanistici locali, insistendo sul valore della collaborazione con gli uffici per ricostruire lo stato legittimo degli immobili.

Boscolo ha anche richiamato la necessità di non limitarsi a letture troppo restrittive – come quelle che vincolano i cambi d’uso a vani già residenziali o che fanno dipendere ogni passaggio da un’interpretazione rigida – e ha evidenziato come il sistema si stia muovendo verso una progressiva “de-amministrazione“, trasferendo più responsabilità sui tecnici e facendo valere il silenzio assenso, cioè l’approvazione automatica della pratica se il Comune non risponde entro i termini, anche dove era richiesto un atto formale: «La strada è questa: prescindere da una pronuncia espressa dell’amministrazione è ormai un indirizzo da cui non torneremo indietro».

A legare le regole nazionali con le scelte del territorio è stato Gianluca Gardelli, dirientre dell’assessorato all’Urbanistica del Comune di Varese, che ha illustrato l’impostazione del nuovo Piano di governo del territorio di Varese, adottato il 6 settembre e in attesa di approvazione nei primi mesi dell’anno. Gardelli ha spiegato che «Il Comune ha fissato una soglia di 250 metri quadrati per le conversioni d’uso e ha riunito in un’unica categoria del recupero gli interventi sull’esistente senza demolizione, per evitare ambiguità e non ripetere criticità viste altrove come a Milano» ribadendo però che il potere pianificatorio deve restare in capo ai Comuni, perché Varese e realtà come Luino hanno esigenze diverse.

Dalle associazioni di categoria è arrivato un richiamo concreto ai tempi delle pratiche, ai costi di intervento e alla tenuta del mercato sul territorio. Per FIAIP, la presidente Isabella Tafuro ha evidenziato come l’attesa per verifiche e accessi agli atti rallenti il lavoro quotidiano in una filiera che richiede tempi rapidi, chiedendo anche attenzione ai beni vincolati: «Per evitare che tutto cambi affinché niente cambi, di gattopardesca memoria, sarebbe opportuno anche un incontro che sviluppi le necessità di porre chiarezza anche sugli immobili artistici storico culturali: molte unità immobiliari con vincoli storici, culturali, architettonici si stanno infatti mettendo sul mercato, per motivi generazionali o di una mancanza di interesse a portare avanti questo genere di strutture». Sulla stessa linea, per F.I.M.A.A, il vicepresidente varesino Dino Vanetti ha richiamato il peso dei costi di ristrutturazione e delle difformità diffuse sul patrimonio esistente: «Il mercato della città e della provincia è costituito da immobili vetusti, che hanno però dei costi di ristrutturazione veramente improponibili: si parla di 1400-1500 euro al metro quadro: questo va a colpire pesantemente il costo dell’immobile – spiega Vanetti – Stiamo facendo delle transazioni in città di immobili che hanno più di 50 anni a meno di 1000 euro al metro». Infine, per ANAMA, Bernardo Bianchessi ha richiamato l’attenzione sul recupero dei negozi sfitti anche attraverso il cambio di destinazione d’uso verso il residenziale per evitare vuoti e degrado, chiedendo tempi più rapidi agli uffici: «Mi auguro veramente che i tempi delle amministrazioni, al fine che ci possano far lavorare al meglio, si velocizzino perché in un’epoca del digitale è impensabile che il cittadino debba attendere 30, 40 o 50 giorni per avere risposte».

La sessione di confronto e Q&A ha così favorito un dialogo franco e diretto tra i referenti tecnici e istituzionali dei Comuni varesini, i rappresentanti delle associazioni di categoria dei settori edile e immobiliare, gli Ordini e Collegi professionali e il mondo accademico: in quello stesso tavolo chi scrive, chi applica e chi verifica le regole ha permesso di gettare le basi per un’interpretazione lineare e coerente su scala provinciale, consolidando la rete di collaborazione tra istituzioni e imprese a supporto dello sviluppo e della trasparenza del mercato immobiliare locale.