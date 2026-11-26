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Marco Reguzzoni, ex presidente della Provincia di Varese, propone di dedicare alla memoria di Carlo Lucchina l’Ospedale di Circolo di Varese, o almeno il suo Monoblocco. Lo ha scritto in una lettera al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a cui chiede di avviare un percorso istituzionale per l’intitolazione.

La lettera parte da un ricordo personale. Il 31 maggio 2007 Fontana, allora sindaco di Varese, e Reguzzoni, allora presidente della Provincia, inaugurarono con il governatore Roberto Formigoni il nuovo monoblocco dell’ospedale. «Credo che i nostri nomi siano ancora su una targa apposta all’ingresso dell’edificio», scrive Reguzzoni, «ma il regista di quest’opera importante che tra poco compie vent’anni fu, pur senza comparire, Carlo Lucchina».

Lucchina è morto a Varese il 24 dicembre 2024, a 75 anni. È stato direttore generale della Provincia, poi dell’Ospedale di Circolo e per lungo tempo direttore generale della Sanità in Regione Lombardia, negli anni delle giunte Formigoni. Negli ultimi anni presiedeva l’associazione “Varese per l’Oncologia”. Nella lettera Reguzzoni ricorda anche il suo contributo alla nascita dell’università a Varese e a «molti dei principali progetti realizzati negli ultimi decenni», e lo descrive come «il modello del manager pubblico lungimirante».

Il passaggio centrale riguarda il legame con l’ospedale di viale Borri. «Si deve proprio alla sua visione e alla sua determinazione l’avvio della progettazione e del finanziamento del moderno monoblocco», scrive Reguzzoni, cioè dell’edificio che oggi ospita il cuore delle cure e delle emergenze del territorio.

Le ipotesi sono due. La prima è intitolare a Lucchina l’intero presidio ospedaliero di viale Borri, con il nome “Presidio Carlo Lucchina”. La seconda, in alternativa, è dare il suo nome al solo padiglione: “Monoblocco Carlo Lucchina”. Reguzzoni si dice convinto che sul progetto Fontana troverebbe «ampiamente disponibili» il presidente della Provincia Marco Magrini e il sindaco di Varese Davide Galimberti.

Come precedente la lettera cita la sala di Villa Recalcati che la Provincia ha già dedicato a Lucchina: la stanza al primo piano dove aveva lavorato come direttore generale dell’ente. Per Reguzzoni è la prova che la sua figura è «un patrimonio condiviso», e che il “suo” ospedale è «il luogo naturale in cui il suo nome debba continuare a vivere, come esempio per le future generazioni di medici, manager e cittadini».