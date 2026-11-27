“Remigrazione” e “Padania Libera”: scritte a Induno firmate dai giovani padani
Sono apparse nelle ultime ore delle grandi scritte bianche sulla tangenziale di Varese e l'imbocco della Valganna
Sono apparse nelle ultime ore tra la SS 712, la Tangenziale Est Varese, e l’imbocco della Ss 233 della Valganna delle grandi scritte bianche, firmate Mgp (Movimento Giovani Padani).
Dai “classici” come “Padania Libera” a “Futuro Federale” ma anche “Remigrazione”.
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