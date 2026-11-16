Renfro, primi passi per il rientro: cauto ottimismo in vista di Venezia

Una domenica di riposo, qualche ora per godersi la netta e bella vittoria di sabato sera a Reggio Emilia, e poi di nuovo in palestra. La Openjobmetis si è riunita lunedì mattina al Campus per iniziare il cammino verso il big match di domenica 22 novembre contro l’Umana Reyer Venezia. Le due squadre sono appaiate al quinto posto a quota 10 (con la Maxima Roma) e una vittoria nello scontro diretto significherebbe un bel passo avanti verso la qualificazione per le Final Eight di Coppa Italia.

In via Pirandello la squadra rientrata sabato notte da Reggio ha incontrato anche Nate Renfro e Amedeo Della Valle, i due assenti per ragioni fisiche, ed è proprio su di loro che si concentra l’attenzione dei tifosi. Dopo aver ritrovato McDowell-White, c’è la voglia di vedere al completo un gruppo che non si è mai potuto schierare con tutti i suoi effettivi. (foto BCL)

Difficile che ciò accada contro Venezia. Le notizie che trapelano dall’infermeria parlano di un cauto ottimismo verso Renfro mentre Della Valle potrebbe restare ancora fuori per evitare forzature. Dopo la 9a giornata ci sarà la pausa per le Nazionali e la Openjobmetis non giocherà una partita ufficiale sino al 6 dicembre, giorno del derby del PalaDesio con Cantù. In coppa invece il prossimo appuntamento sarà mercoledì 9 a Masnago contro Bamberg.

NATE, PAURA E RIPRESA

Se il cammino di Della Valle è più lineare, nel senso che l’azzurro sta seguendo il programma canonico sulla via del rientro, quello di Nate Renfro ha qualche variabile in più. Il pivot dell’Arizona ha attraversato giorni non semplici: dopo la rovinosa caduta al suolo durante la partita con il Peristeri, Renfro ha trascorso una notte in osservazione in ospedale ad Atene. Ha avuto quindi il via libera per volare ma una volta a Varese ha dovuto trascorrere 48 ore di risposo totale tanto che nel messaggio di ringraziamento via Instagram si è “scusato” di non poter rispondere a chi gli ha scritto per la necessità di trascorrere poco tempo davanti allo schermo.

La sua ripresa cauta e graduale è stata fissata a domenica quando si è limitato a pedalare un po’ sulla cyclette e anche in occasione del primo allenamento della settimana ha fatto capolino al Campus senza però lavorare con i compagni. Nate avverte infatti ancora qualche dolore al collo e qualche gonfiore “ereditato” dal pesante impatto sul parquet. La proiezione è quella di farlo rientrare in squadra nei prossimi giorni (forse giovedì) ma l’idea è quella di una valutazione quotidiana per poi prendere le decisioni. Il giocatore ha voglia di ricominciare (sul piano dell’impegno, del resto, Renfro è esemplare) ma saranno lo staff medico e quello tecnico a confrontarsi prima del via libera. Ma, insomma, la speranza è che contro Venezia possa scendere in campo almeno per una porzione di gara.

DAL PARQUET

Ascolta l’8a puntata del nostro podcast “Dal parquet” dedicato alle partite della Openjobmetis. Nell’episodio il racconto di Reggio Emilia – Varese con le pagelle, i commenti dei tifosi (raccolti sul pullman de “Il basket siamo noi”), le parole di Kastritis e il punto tecnico di Roberto Conti.

Giovedì 19 invece torna la trasmissione “Luci a Masnago”, in diretta su Radio Materia alle ore 14,45 e a seguire in formato podcast.