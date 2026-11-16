Renzo Oldani e Beppe Saronni a Gavirate “Insieme per strade più sicure”
Domenica mattina in piazza del Municipio a Gavirate cicloamatori, giovani atleti e dirigenti si sono confrontati su criticità, piste ciclabili e tutela dei ragazzi con ospiti come Giuseppe Saronni e Renzo Oldani
Una buona partecipazione di pubblico e appassionati ha caratterizzato l’iniziativa “Insieme per strade più sicure”, andata in scena nella mattinata di domenica 15 novembre in piazza del Municipio a Gavirate. Numerosi cicloamatori, giovani atleti e dirigenti del mondo delle due ruote si sono dati appuntamento per accendere i riflettori sul tema della sicurezza stradale, rispondendo allo slogan “Facciamoci vedere, facciamoci sentire”.
Il confronto su piste ciclabili e spazi protetti
La mattinata gaviratese è stata un’occasione concreta per discutere delle criticità quotidiane affrontate da chi si sposta o si allena in bicicletta, senza rinunciare a un momento di autocritica da parte degli stessi ciclisti sul rispetto delle regole.
Al centro del dibattito sono finite anche le infrastrutture del territorio: i partecipanti hanno approfondito il tema delle piste ciclabili e la necessità di individuare e realizzare spazi protetti, fondamentali soprattutto per permettere ai giovani pedalatori di avvicinarsi a questo sport in totale tranquillità.
Gli ospiti e gli organizzatori dell’evento
L’appuntamento è stato proposto dalla Federazione Ciclistica Italiana e realizzato sul campo dalla Società Ciclistica Orinese e dall’associazione Ciclovarese, con il supporto e il patrocinio del Comune di Gavirate.
Ad accogliere i rappresentanti del movimento ciclistico varesino in piazza erano presenti il sindaco di Gavirate Massimo Parola, il presidente del comitato provinciale di Varese della Federciclismo Igor Giaron e il presidente di Ciclovarese Sergio Gianoli.
Tra gli ospiti della giornata spiccavano due figure di primo piano delle due ruote: Renzo Oldani, presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda, che si è fatto portavoce degli organizzatori, e Giuseppe Saronni, campione del mondo a Goodwood nel 1982, che ha messo a disposizione dei presenti la propria lunga esperienza sia da corridore sia da dirigente nel ciclismo professionistico. Una giornata positiva che ha ribadito l’importanza di fare squadra per un ciclismo più sicuro.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabrizio Tamborini su Non si ferma all’alt e fugge per tre paesi: arrestato dai carabinieri di Gallarate con hashish, coltello e 32mila euro
Felice su Lite fuori dalla scuola a Varese fra giovanissime, bottiglie che volano e rapina dell'Iphone: ci sarà il processo
PaGi su Cadavere trovato nella vegetazione lungo il Sempione tra Somma Lombardo e Casorate
Viacolvento su Parcheggi ancora nel caos all'ospedale di Varese. Uil Fp: “La situazione continua a peggiorare”
principe.rosso su Dopo 17 mesi di attesa, l'ospedale di Busto sospende la visita dermatologica: "Carenza di specialisti"
Felice su Scritte violente e simboli inquietanti sul cimitero di Viggiù. L’amministrazione: “Offesa tutta la comunità”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.