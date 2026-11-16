Renzo Oldani e Beppe Saronni a Gavirate “Insieme per strade più sicure”

Una buona partecipazione di pubblico e appassionati ha caratterizzato l’iniziativa “Insieme per strade più sicure”, andata in scena nella mattinata di domenica 15 novembre in piazza del Municipio a Gavirate. Numerosi cicloamatori, giovani atleti e dirigenti del mondo delle due ruote si sono dati appuntamento per accendere i riflettori sul tema della sicurezza stradale, rispondendo allo slogan “Facciamoci vedere, facciamoci sentire”.

Il confronto su piste ciclabili e spazi protetti

La mattinata gaviratese è stata un’occasione concreta per discutere delle criticità quotidiane affrontate da chi si sposta o si allena in bicicletta, senza rinunciare a un momento di autocritica da parte degli stessi ciclisti sul rispetto delle regole.

Al centro del dibattito sono finite anche le infrastrutture del territorio: i partecipanti hanno approfondito il tema delle piste ciclabili e la necessità di individuare e realizzare spazi protetti, fondamentali soprattutto per permettere ai giovani pedalatori di avvicinarsi a questo sport in totale tranquillità.

Gli ospiti e gli organizzatori dell’evento

L’appuntamento è stato proposto dalla Federazione Ciclistica Italiana e realizzato sul campo dalla Società Ciclistica Orinese e dall’associazione Ciclovarese, con il supporto e il patrocinio del Comune di Gavirate.

Ad accogliere i rappresentanti del movimento ciclistico varesino in piazza erano presenti il sindaco di Gavirate Massimo Parola, il presidente del comitato provinciale di Varese della Federciclismo Igor Giaron e il presidente di Ciclovarese Sergio Gianoli.

Tra gli ospiti della giornata spiccavano due figure di primo piano delle due ruote: Renzo Oldani, presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda, che si è fatto portavoce degli organizzatori, e Giuseppe Saronni, campione del mondo a Goodwood nel 1982, che ha messo a disposizione dei presenti la propria lunga esperienza sia da corridore sia da dirigente nel ciclismo professionistico. Una giornata positiva che ha ribadito l’importanza di fare squadra per un ciclismo più sicuro.