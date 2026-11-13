“Respira e ascolta”, l’incontro organizzato a Besozzo

L’amministrazione comunale di Besozzo prosegue nell’obiettivo di creare abitudini gentili in un vero e proprio percorso partecipato di gentilezza. La proclamazione di Besozzo, grazie al Movimento Italia Gentile, a maggio 2025, quale comune gentile, rappresenta il motore per organizzare con regolarità momenti dedicati.

Domenica 15 novembre dalle ore 09.30 alle ore 12.00 si terrà presso la palestrina Vasconi (Besozzo sup., Via Mazzini, 14) un incontro dal titolo: Respira e ascolta. Un appuntamento che rientra nell’ambito delle domeniche dedicate alla gentilezza; pratiche di risveglio del corpo, respiro consapevole e meditazione secondo il metodo My Life Design ideato da Daniel Lumera.

Le pratiche saranno guidate dalla volontaria Meena Di Guida, facilitatrice certificata presso l’Accademia Dhyana, oltre ad un intervento di Odaka Yoga condotto da Paola Zorzolo. Tale momento è ancora più importante in quanto occasione per celebrare la Giornata Mondiale della Gentilezza che cade il giorno 13 novembre.

«La gentilezza si può praticare in tanti modi – interviene Meena Di Guida – Anche imparando a dedicarla a noi stessi. Noi vogliamo celebrarla regalando e regalandoci una mattinata per fermarci, respirare, ascoltare il corpo e ritrovare il piacere di stare bene. Attraverso il movimento, la meditazione e la condivisione, ci prenderemo uno spazio per rallentare, ascoltarci e riscoprire quella gentilezza che nasce dalla presenza e dall’attenzione verso noi stessi e gli altri».

Si consiglia di portare tappetino, vestiti comodi e copertina.Per info e prenotazione 3497582388 Meena. Per info affarigenerali@comune.besozzo.va.it