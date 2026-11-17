La violenza contro le donne non può aspettare e la risposta deve essere collettiva. È questo il messaggio che Rete Rosa e il Comune di Saronno vogliono lanciare con l’iniziativa in programma sabato 21 novembre, in occasione delle iniziative legate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

La mattinata si aprirà alle 11 in piazza Libertà, dove Rete Rosa promuoverà un flash mob per accendere l’attenzione sulla violenza di genere e dare voce a chi la subisce, a chi trova il coraggio di denunciarla e a chi ogni giorno si impegna per contrastarla.

L’invito dell’associazione è rivolto a tutta la cittadinanza: «Partecipare significa portare la propria presenza e il proprio impegno, contribuendo a mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che continua a coinvolgere donne di ogni età e condizione sociale».

Alle 12 l’iniziativa proseguirà negli spazi del Comune di Saronno con un momento di riflessione e confronto dedicato alla violenza digitale, una forma di abuso sempre più diffusa, pervasiva e spesso difficile da riconoscere. Un tema attuale che comprende le diverse manifestazioni della violenza esercitata attraverso gli strumenti digitali e che richiede maggiore consapevolezza e attenzione.

Due momenti diversi ma legati dallo stesso obiettivo: sensibilizzare, informare e coinvolgere la comunità nella prevenzione e nel contrasto della violenza contro le donne.

“La violenza contro le donne non può aspettare. E nemmeno noi”, è il messaggio scelto da Rete Rosa per accompagnare l’appuntamento. Perché, come ricorda l’associazione nel suo invito, la violenza riguarda tutti e anche il cambiamento deve essere un impegno condiviso.