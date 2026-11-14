Riapre a Castelseprio la chiesa di Santa Maria foris portas, esposti anche due frammenti ritrovati dopo un furto

Riapre oggi al pubblico a Castelseprio la chiesa di Santa Maria foris portas, uno dei gioielli del patrimonio culturale lombardo e sito UNESCO dal 2011. Dopo circa un mese e mezzo di chiusura, i visitatori possono tornare ad ammirare il celebre ciclo di affreschi altomedievali dell’abside, ora valorizzati da un nuovo impianto di illuminazione e da un percorso espositivo completamente rinnovato.

Il progetto di ricerca VISTA e il nuovo allestimento

La chiusura temporanea si era resa necessaria per consentire lo svolgimento della campagna scientifica VISTA (Visual Investigation of Santa Maria foris portas: Techniques & Analysis), promossa dalla Direzione regionale Musei nazionali Lombardia del Ministero della Cultura. I risultati delle analisi sugli affreschi verranno resi noti nelle prossime settimane.

Nel frattempo, lo staff del Parco Archeologico e Antiquarium di Castelseprio ha colto l’occasione per ripensare l’accoglienza e la fruizione del sito. L’intervento ha riguardato sia l’Info Point all’ingresso, trasformato nel punto di partenza per l’esplorazione del parco, sia l’interno della chiesa, con una particolare attenzione all’accessibilità e alle persone con disabilità.

«Siamo orgogliosi – afferma il Direttore dei Musei Statali Lombardi Rosario Maria Anzalone – di presentare questo importante progetto di riallestimento, che coinvolge l’Infopoint e soprattutto la chiesa di Santa Maria foris portas. Questo straordinario scrigno d’arte, con il suo portato di considerazioni storico-culturali, può dirsi adesso autenticamente accessibile e fruibile, a vantaggio dell’intera collettività. Sono progetti come questi che danno senso e misura alla nostra missione istituzionale, quella di estendere la conoscenza e favorire una fruizione partecipata del patrimonio culturale».

Nuove luci gestite via app per scoprire dettagli inediti

Il cuore del rinnovamento è il moderno impianto di illuminazione, progettato per far risaltare le pitture a qualsiasi ora del giorno e svelare dettagli finora difficili da cogliere a occhio nudo. Le luci sono inoltre gestibili tramite app, una soluzione pensata per accompagnare e rendere ancora più coinvolgenti le visite guidate.

«La riapertura di Santa Maria foris portas – prosegue il direttore del Parco Luca Polidoro – rappresenta il risultato di un intenso lavoro condiviso, che ha visto protagonisti tanti professionisti diversi della Direzione, dall’Ufficio tecnico all’Ufficio comunicazione, fino al personale di accoglienza e vigilanza e allo staff che segue la manutenzione del sito: tante persone che tutti i giorni lavorano dietro le quinte e permettono al Parco Archeologico di fornire un servizio pubblico sempre più ricco ed efficiente. Questo grande lavoro corale permetterà ai visitatori di poter meglio comprendere l’importanza del sito e della chiesa, ma anche di sentirsi partecipi del vivace clima di ricerca archeologica, storica e artistica che da alcuni anni è uno dei tratti caratteristici di Castelseprio».

Pannelli divulgativi e il ritorno di due frammenti rubati

Il nuovo percorso, realizzato dalla ditta Articolarte su progetto dell’architetto Morris Bellini e grafica di Studio 48, accompagna il pubblico attraverso una “linea del tempo” che intreccia la storia dell’edificio con le vicende dell’antico abitato di Castelseprio.

Tra le principali novità spicca l’esposizione al pubblico di due frammenti degli affreschi dell’abside, tornati finalmente visibili dopo essere stati al centro di una complessa vicenda di furto e successivo ritrovamento. Un’occasione in più per avvicinarsi a un capolavoro scoperto nel 1944, la cui lettura iconografica – ispirata ai Vangeli apocrifi – continua ancora oggi ad affascinare e far discutere gli studiosi di tutto il mondo.