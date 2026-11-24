Riaprono gli uffici postali di Venegono Superiore, Vedano Olona e Leggiuno dopo i lavori del progetto Polis
Completati gli interventi di ristrutturazione nelle tre sedi della provincia: spazi rinnovati a basso impatto energetico, sportelli ribassati e possibilità di richiedere allo sportello anche passaporti e certificati anagrafici
Hanno riaperto al pubblico gli uffici postali di Venegono Superiore, Vedano Olona e Leggiuno, al termine dei lavori di ristrutturazione realizzati nell’ambito del progetto Polis. L’iniziativa di Poste Italiane — che interessa complessivamente circa 7mila sedi nei comuni italiani con meno di 15mila abitanti — punta ad ampliare l’offerta nei centri medio-piccoli affiancando ai tradizionali prodotti postali i principali servizi della Pubblica Amministrazione.
Gli interventi sulle sedi
Il restyling dei tre uffici ha riguardato il rinnovamento degli arredi e delle tinteggiature della sala al pubblico, l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione a basso consumo energetico e l’adozione di soluzioni a ridotto impatto ambientale. Per migliorare l’accessibilità sono stati inoltre inseriti percorsi tattili per persone ipovedenti e realizzati sportelli ribassati dedicati alle pratiche amministrative.
Passaporti e certificati allo sportello
Con la riapertura, i cittadini dei tre comuni possono accedere direttamente allo sportello a una serie di servizi digitali della Pubblica Amministrazione:
Servizi Inps: rilascio del cedolino della pensione, della certificazione unica e del modello “OBIS M”.
Anagrafe: emissione dei certificati anagrafici.
Passaporti: grazie alla convenzione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è possibile presentare la documentazione per il rilascio o il rinnovo del passaporto senza doversi recare in Questura, scegliendo anche l’eventuale consegna a domicilio.
Gli orari di apertura
Le tre sedi operano secondo il consueto orario di sportello: dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35.
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