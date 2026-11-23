La storia del Centro comune di ricerca di Ispra, uno dei principali poli scientifici europei, diventa protagonista di un libro che ne ripercorre le origini, le trasformazioni e il ruolo nella ricerca internazionale. Il volumne, intitolato “Ricercare il futuro – Storia del Centro comune di ricerca di Ispra”, sarà presentato giovedì 26 novembre alle 18 all’Auditorium ClubHouse di via Esperia 329 a Ispra.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale Europea (ACE), dal Club Europeo Ispra – Amici della Storia e dall’associazione Aiace, con l’obiettivo di approfondire e far conoscere la storia di una realtà che ha segnato profondamente il territorio e il suo rapporto con la ricerca scientifica europea.

Il libro è firmato da Paolo Castello, del Joint Research Centre (JRC), dal professor Matteo Gerlini dell’Università di Siena e da David Wilkinson, JRC Active Senior. Attraverso il loro lavoro, il volume ricostruisce la storia del Centro comune di ricerca di Ispra, ripercorrendo le vicende di un’istituzione che ha avuto un ruolo importante nello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in Europa.

La presentazione sarà l’occasione per riscoprire il percorso del centro di ricerca, dalle sue origini fino alle trasformazioni che ne hanno accompagnato l’attività, ma anche per riflettere sul legame tra il JRC e il territorio del Verbano. Una storia scientifica e istituzionale che si intreccia con quella di Ispra e che ha contribuito a renderla un punto di riferimento nel panorama della ricerca europea.