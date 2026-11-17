Il CSV Insubria – Centro di Servizio per il Volontariato dell’Insubria ha annunciato oggi l’assegnazione delle benemerenze per l’edizione 2026 del prestigioso Premio “Sole d’Oro”, riconoscimento dedicato ai volontari delle province di Varese e Como che si sono distinti per il loro concreto e costante impegno sociale.

Tra le segnalazioni pervenute quest’anno, caratterizzate da un numero consistente di candidature a testimonianza della vivacità del tessuto associativo locale, la commissione ha deciso di conferire la Menzione d’Onore a Pamela De Rosa, Rappresentante Regionale per la Lombardia di Apmarr Aps (Associazione Persone con Malattie Reumatiche e Rare), «in segno di profonda stima per il valore dell’attività svolta sul territorio a supporto della cittadinanza e dei pazienti».

L’impegno di Pamela De Rosa – cavaliere della Repubblica – si sviluppa da anni anche attraverso Apmarr, l’Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, di cui è consigliera nazionale. L’associazione affianca i pazienti nelle difficoltà burocratiche e nell’accesso alle cure, promuove convegni e campagne di sensibilizzazione sulle disabilità invisibili e porta questi temi nelle scuole, coinvolgendo anche i più piccoli.

Durante la pandemia De Rosa si è impegnata personalmente per aiutare i pazienti che faticavano a reperire i farmaci antireumatici, mentre tra le sue iniziative figura la diffusione del cordoncino Sunflower, simbolo internazionale delle disabilità invisibili.

Un’attività che passa anche attraverso la cultura e la socialità, con numerose iniziative al Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo, diventato uno dei luoghi di riferimento in zona per gli eventi promossi da Apmarr: dalle serate che intrecciano musica, teatro e arti visive, come Note e Colori per l’Invisibile del maggio 2026, fino a Oltre l’Invisibile dell’ottobre successivo, dedicato a una cultura accessibile anche alle persone con disabilità sensoriali e neurodivergenze. Si occupa anche delle attività di sensibilizzazione nelle scuole.

La cerimonia di consegna si svolgerà in presenza sabato 5 dicembre 2026, alle ore 10:00, presso l’Auditorium dell’Ospedale Sant’Anna, situato in via Ravona 20 a San Fermo della Battaglia (Como). L’evento riunirà le realtà del volontariato insubre per celebrare le eccellenze solidali delle province di Varese e Como.