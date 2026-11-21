Il centrodestra si prepara alle prossime elezioni amministrative in provincia di Varese con un obiettivo condiviso: mantenere la guida di Busto Arsizio e Gallarate e provare a riconquistare il capoluogo. Ma se sull’importanza di presentarsi uniti non ci sono dubbi, sulle strategie e sui temi da mettere al centro della campagna elettorale emergono sensibilità differenti. È quanto emerso dal dibattito “La Provincia che Verrà”, organizzato da Fratelli d’Italia in Sala Montanari a Varese, che ha riunito i rappresentanti delle principali forze della coalizione.

Un confronto che ha messo sul tavolo le sfide elettorali del prossimo anno, dalle amministrative alle regionali fino alle politiche, con un’attenzione particolare agli oltre 40 comuni della provincia chiamati al voto, per un bacino di circa 400mila cittadini.

Dopo i saluti iniziali del senatore Andrea Pellicini e dell’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, al tavolo moderato da Andrea Della Bella di Malpensa 24, si sono confrontati il senatore Lorenzo Malagola di Fratelli d’Italia, l’eurodeputata Isabella Tovaglieri per la Lega, l’assessore regionale Gianluca Comazzi per Forza Italia, il sottosegretario regionale Raffaele Cattaneo per Noi Moderati, con il contributo dell’area civica rappresentata da Lombardia Ideale. In chiusura è intervenuto anche Carlo Fidanza, eurodeputato capo delegazione di Fratelli d’Italia a Strasburgo prima di dare spazio all’intervista del direttore de La Prealpina Silvestro Pascarella a Giulio Tremonti.

Varese, il centrodestra fa i conti con i diecimila voti perduti

Il tema più importante è quello della riconquista di Palazzo Estense. Un obiettivo che passa anzitutto dall’analisi delle sconfitte del passato e dalla necessità di riportare alle urne un elettorato che negli ultimi anni si è progressivamente allontanato dal centrodestra. Un’operazione che deve partire quanto prima anche perchè sarebbe bastato guardare la platea della sala, per metà vuota e per l’altra metà occupata da esponenti politici del centrodestra provenienti dai quattro angoli della provincia.

I numeri richiamati durante il dibattito raccontano una dinamica precisa: nelle ultime tre elezioni amministrative il centrosinistra varesino avrebbe mantenuto un consenso sostanzialmente stabile, attorno ai 16mila voti. A cambiare sarebbe stata invece la partecipazione degli elettori del centrodestra, passato dai circa 25mila voti raccolti durante l’era di Attilio Fontana ai 14.700 del 2021.

Una perdita di circa diecimila voti che, secondo l’analisi proposta durante l’incontro, non sarebbe stata determinata da un avanzamento degli avversari, quanto piuttosto dall’astensione di una parte dell’elettorato tradizionale della coalizione.

Divisioni, personalismi e mancanza di una visione convincente per la città sono stati indicati tra i fattori che hanno contribuito a questo risultato. Da qui la necessità di costruire non soltanto un’alleanza elettorale, ma una proposta amministrativa capace di restituire motivazioni agli elettori.

Sacro Monte, lago, stazioni e università: i dossier per riconquistare la città

Il confronto non si è limitato agli equilibri politici e alla scelta del futuro candidato sindaco. I relatori hanno richiamato anche alcuni dei principali dossier sui quali il centrodestra intende misurare la propria proposta per Varese.

Tra questi il rilancio del Sacro Monte e del lago, la riqualificazione dell’area delle stazioni, il rafforzamento della presenza universitaria e studentesca nel centro storico, il futuro del teatro e la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, a partire da Villa Mylius.

Temi sui quali è arrivata una valutazione critica dell’operato dell’amministrazione di centrosinistra e rispetto ai quali la coalizione vuole costruire un progetto alternativo. L’indicazione emersa è quella di alzare il livello del confronto, evitando di ridurre la campagna elettorale alla sola contrapposizione con la giunta uscente.

Diverso il discorso per Busto Arsizio e Gallarate, considerate due esperienze positive di amministrazione del centrodestra. Qui l’obiettivo è dare continuità alle maggioranze uscenti, rafforzando i programmi e la capacità di rispondere alle esigenze delle rispettive comunità.

Fratelli d’Italia: unità della coalizione e responsabilità di governo

Per Fratelli d’Italia il punto di partenza resta la tenuta della coalizione. Andrea Pellicini e Francesca Caruso hanno richiamato il valore politico dell’esperienza di governo guidata da Giorgia Meloni, indicando nella stabilità e nella capacità di lavorare insieme due condizioni fondamentali anche per le sfide locali.

L’approccio è pragmatico: prima delle rivendicazioni di partito viene la possibilità di individuare candidature credibili e competitive. In questo senso sono state richiamate le esperienze di Luino e Somma Lombardo, dove la capacità di costruire alleanze attorno a figure riconoscibili ha rappresentato un elemento importante per il centrodestra.

Ma l’unità, nella visione espressa dagli esponenti di Fratelli d’Italia, non significa rinunciare a un’identità politica. Il richiamo è alla storia trentennale della coalizione e a un perimetro di valori condivisi, rispetto al quale vengono espresse riserve su figure considerate distanti, come il generale Roberto Vannacci.

Una posizione che evidenzia anche la volontà di non trasformare i temi più divisivi del dibattito nazionale in un elemento di frattura tra gli alleati.

La Lega rivendica il radicamento nei comuni e rilancia le battaglie europee

Più marcato il richiamo all’identità politica da parte della Lega. Andrea Cassani e Isabella Tovaglieri hanno posto l’accento sulla capacità amministrativa del partito e sul rapporto diretto con i territori, rivendicando un metodo di lavoro fondato sulla concretezza e sulla rapidità delle decisioni.

Accanto alle questioni locali, il confronto si è allargato alle politiche dell’Unione Europea. In particolare, sono state contestate le normative ambientali considerate troppo penalizzanti per le imprese e per il sistema produttivo, con una critica a quello che gli esponenti leghisti definiscono «talebanesimo ecologico».

La Lega ha inoltre insistito sui temi della sicurezza, dell’immigrazione irregolare e dell’Islam politico, arrivando a richiamare il concetto di «remigrazione», sul quale sono emerse distanze anche all’interno della stessa coalizione.

È proprio su questo terreno che si è manifestata una delle differenze più evidenti tra gli alleati: da una parte la volontà leghista di caratterizzare con forza il proprio messaggio politico, dall’altra la preoccupazione delle componenti moderate di non allontanare una parte dell’elettorato potenzialmente interessato a sostenere il centrodestra.

Forza Italia: parlare ai moderati e capire perché si perdono i capoluoghi

Simone Longhini e Gianluca Comazzi hanno invece insistito sul carattere plurale della coalizione. Per Forza Italia, la presenza di sensibilità differenti costituisce una risorsa, a condizione che ciascuna forza politica contribuisca a costruire una proposta comune.

Da qui la necessità di mantenere un linguaggio capace di rivolgersi anche agli elettori moderati e di centro, senza esasperare i toni del confronto. In questo quadro è stata espressa una presa di distanza dal termine «remigrazione», considerato estraneo all’impostazione politica degli azzurri.

Un altro elemento emerso dagli interventi riguarda la difficoltà del centrodestra nei principali centri urbani lombardi. Milano, Brescia, Varese e Pavia sono state citate come esempi di una tendenza che merita una riflessione più approfondita.

Non basta, insomma, rivendicare i risultati ottenuti al governo nazionale o regionale: occorre capire perché una parte dell’elettorato urbano non riconosca più nel centrodestra una proposta convincente per l’amministrazione delle città.

Forza Italia ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale, anche con amministrazioni di diverso orientamento politico, richiamando le esperienze di lavoro con la Provincia di Varese.

Cattaneo e l’area civica: per vincere serve andare oltre i partiti

Sul versante moderato e civico, Raffaele Cattaneo e Stefano Clerici hanno riportato il dibattito alla necessità di allargare il perimetro della coalizione.

L’area rappresentata da Noi Moderati e Lombardia Ideale guarda in particolare a quei cittadini che non si riconoscono pienamente nei partiti tradizionali, ma che potrebbero sostenere un progetto amministrativo credibile e una candidatura autorevole.

Cattaneo ha richiamato i valori liberal-popolari che hanno accompagnato la nascita del centrodestra nel 1994: centralità della persona, sussidiarietà, solidarietà e merito. Un’impostazione che privilegia la capacità di costruire consenso rispetto alle prove di forza tra alleati.

Nel confronto è stata ricordata anche l’esperienza delle divisioni che hanno favorito, sul piano provinciale, l’accordo tra il Partito Democratico e Marco Magrini. Un precedente indicato come esempio delle conseguenze politiche che possono derivare da personalismi e contrapposizioni interne.

Per il capoluogo, in particolare, la richiesta è quella di individuare una figura capace di parlare alla città nel suo complesso e non soltanto agli elettori delle singole forze politiche.

La sfida del centrodestra: trovare un candidato e soprattutto un progetto comune

Il confronto in Sala Montanari ha restituito l’immagine di una coalizione che condivide gli obiettivi elettorali, ma che deve ancora trovare una sintesi tra le proprie anime.

La leadership nazionale di Giorgia Meloni, il radicamento amministrativo della Lega, l’attenzione di Forza Italia all’elettorato moderato e la capacità di dialogare con il civismo rappresentano risorse diverse che il centrodestra dovrà riuscire a mettere insieme.

La vera sfida sarà trasformare queste differenze in un punto di forza, evitando che si traducano in nuove divisioni. Anche perché, come dimostrano i numeri richiamati durante il dibattito, la riconquista di Varese potrebbe dipendere soprattutto dalla capacità di riportare al voto chi negli ultimi anni ha scelto di restare a casa.

Per farlo serviranno candidati riconoscibili, un programma condiviso e soprattutto una visione della città e della provincia capace di andare oltre gli equilibri tra partiti. È su questo terreno che il centrodestra dovrà misurare la propria unità in vista delle prossime elezioni.