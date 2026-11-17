Cosa mangiavano i personaggi di Grazia Deledda? Ricotta fresca, formaggi, erbe raccolte nei campi, salsicce preparate nelle cucine delle case contadine e dolci di mandorle riservati alle occasioni speciali. Nei romanzi della scrittrice sarda, il cibo non è mai soltanto un dettaglio: racconta la vita quotidiana, le differenze sociali, le tradizioni e il rapporto profondo con la propria terra.

Giovedì 19 novembre alle 19.30, a Materia, quei sapori usciranno dalle pagine dei libri per arrivare direttamente in tavola. Il nuovo appuntamento degli Aperi-Books & Food sarà dedicato a Grazia Deledda e le voci del Nobel al femminile, una serata che unirà letture, racconti e un menù ispirato alle opere della scrittrice.

Un’occasione particolare anche per la ricorrenza: proprio nel 2026 si celebrano i cento anni dal Nobel per la Letteratura del 1926, attribuito a Deledda e consegnato nel 1927. Nata a Nuoro nel 1871, è ancora oggi l’unica donna italiana ad aver ricevuto il più importante riconoscimento letterario internazionale.

Dalla pagina al piatto: i sapori dei romanzi

Il menù della serata nasce direttamente dalle pagine dei romanzi di Grazia Deledda, dove il cibo racconta la Sardegna dei pastori, le tradizioni contadine e i momenti di festa. Non si tratta soltanto di assaggiare piatti della cucina sarda, ma di ritrovare a tavola sapori e ingredienti che la scrittrice ha raccontato nelle sue opere.

Qualche anticipazione? La ricotta e il miele, che richiamano il mondo pastorale di Marianna Sirca, e il gattò di mandorle, dolce della tradizione sarda che compare in Canne al vento, quando don Predu lo porta in dono a un amico.

Il resto del menù sarà una sorpresa da scoprire durante la serata, tra letture e racconti che accompagneranno i partecipanti in un viaggio nella Sardegna di Deledda, dove ogni sapore ha una storia da raccontare.

Una serata dedicata alle grandi voci femminili della letteratura

Il percorso gastronomico sarà accompagnato dalle letture e dai racconti di Donata Potito e Ferdinando Giaquinto, che hanno dato vita agli Aperi-Books & Food di Materia. Dopo gli appuntamenti estivi dedicati alla Francia, al Giappone, alle Alpi, all’America Latina e alla Sicilia, e la serata autunnale dedicata ai misteri di Napoli, la rassegna torna con una formula in cui letteratura e cucina dialogano direttamente.

Il filo conduttore sarà Grazia Deledda, ma lo sguardo si allargherà anche ad altre grandi scrittrici premiate con il Nobel per la Letteratura: un percorso tutto al femminile per incontrare voci, sensibilità e storie che hanno attraversato Paesi ed epoche differenti.

Come partecipare

L’appuntamento è per giovedì 19 novembre alle 19.30 a Materia Spazio Libero, in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro di Castronno. Il costo della serata è di 15 euro a persona, con la prima consumazione inclusa.

L’accesso è riservato ai soci dell’associazione Anche Io APS (puoi preiscriverti QUI) e ACLI. La tessera sarà valida per tutto il 2027.

Materia si trova in Via Confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.