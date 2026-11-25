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Un rifiuto a un approccio sessuale sarebbe stato seguito da un’aggressione fisica e da una violenza sessuale. È quanto denunciato da una donna a Gallarate, dove la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza il compagno, ritenuto responsabile degli abusi.

L’intervento delle volanti del Commissariato è scattato dopo la richiesta di aiuto della vittima, che aveva segnalato di essere stata aggredita e violentata all’interno della cantina di un condominio. Gli agenti sono arrivati rapidamente sul posto e hanno intercettato la donna mentre stava uscendo dall’area condominiale, seguita dall’uomo indicato come responsabile.

La vittima, che aveva una relazione sentimentale con il compagno da circa sei mesi, è stata accompagnata dal personale sanitario del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Gallarate. Fin dai primi momenti ha manifestato la volontà di sporgere denuncia.

Nel racconto fornito agli agenti, la donna ha riferito di aver trascorso la notte insieme all’uomo. Nelle prime ore del mattino lui avrebbe tentato un approccio sessuale, ma di fronte al suo rifiuto avrebbe reagito con violenza, colpendola ripetutamente alla testa con dei pugni e costringendola poi a subire un rapporto sessuale.

Gli accertamenti sanitari hanno evidenziato un trauma policontusivo e una violenza sessuale. La donna è stata dimessa dall’ospedale con una prognosi di dieci giorni.

L’uomo è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato. Per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere: si trova nella casa circondariale di Busto Arsizio.