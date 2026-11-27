La tutela delle vittime di reato non deve passare attraverso una modifica dell’articolo 24 della Costituzione. È la posizione della Camera Penale di Varese, che ha aderito all’astensione nazionale proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane e conclusasi oggi, 27 novembre. Nel territorio varesino la partecipazione alla protesta sarebbe stata significativa, con un’adesione stimata tra l’80 e il 90%, fanno sapere i penalisti in una nota.

Al centro della mobilitazione c’è la proposta di revisione costituzionale che prevede l’inserimento, nell’articolo 24, subito dopo il principio dell’inviolabilità del diritto di difesa, della frase: «La Repubblica tutela le vittime di reato». Il testo ha già superato tre letture parlamentari con un ampio consenso e attende ora il voto finale della Camera. I penalisti chiedono ai deputati di non approvarlo.

La loro contrarietà, precisano, non riguarda il principio della protezione delle persone che hanno subito un reato. «Nessuno mette in discussione che chi ha subito un reato debba essere protetto, assistito e risarcito», sottolinea il direttivo della Camera Penale di Varese. La questione, secondo gli avvocati, è capire se sia davvero necessario intervenire sulla Costituzione e quali conseguenze possa avere una modifica di questo tipo sugli equilibri del processo.

Per i penalisti, il nostro ordinamento dispone già di un sistema di norme a tutela delle vittime, rafforzato negli ultimi anni anche in attuazione delle direttive europee. Inoltre, la Costituzione riconosce già i diritti inviolabili della persona attraverso l’articolo 2, mentre l’articolo 24 garantisce a tutti la possibilità di rivolgersi alla giustizia per difendere i propri diritti. Una possibilità che riguarda anche le persone offese da un reato, che possono costituirsi parte civile nel processo e chiedere il risarcimento del danno oppure rivolgersi al giudice civile.

La preoccupazione riguarda soprattutto la collocazione del nuovo principio accanto a quello dell’inviolabilità della difesa. L’articolo 24, ricordano gli avvocati, nasce per garantire a tutti l’accesso alla giustizia e stabilire che il diritto di difesa è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Inserire nello stesso articolo un ulteriore principio potrebbe, secondo la loro valutazione, mettere in tensione garanzie che devono invece convivere.

«La tutela della vittima non può essere confusa con la condanna dell’imputato», è il punto centrale della posizione della Camera Penale. Il processo deve accertare eventuali responsabilità sulla base delle prove e nel rispetto delle regole, ricordando che fino a una condanna definitiva la responsabilità dell’imputato non può considerarsi accertata. La persona offesa ha diritto a protezione e assistenza fin dal momento in cui subisce il reato, ma questo non deve tradursi in una riduzione delle garanzie di chi è accusato.

Un timore condiviso, con toni più cauti, anche dal Consiglio nazionale forense, che ha chiesto al Parlamento una pausa di riflessione. Secondo i penalisti, affiancare nell’articolo 24 la tutela della vittima all’inviolabilità della difesa potrebbe modificare la natura e gli equilibri del processo, con possibili ripercussioni sulla parità tra accusa e difesa.

La protesta, spiegano gli avvocati varesini, non è dunque un «no» alla tutela delle vittime, ma una richiesta di interventi concreti rivolti al Parlamento e al Governo. Tra le priorità indicate ci sono indennizzi statali adeguati e accessibili, una rete di servizi gratuiti di assistenza psicologica, sociale e legale su tutto il territorio, percorsi educativi nelle scuole e risorse sufficienti per garantire processi di durata ragionevole. Viene inoltre richiesta una formazione condivisa per avvocati, magistrati e operatori, con l’obiettivo di evitare la vittimizzazione secondaria.

La protezione, sostengono i penalisti, deve essere garantita anche quando il procedimento penale non si conclude con una condanna e non può dipendere dal suo esito. «Per tutelare davvero le vittime servono risorse, servizi, assistenza e risposte tempestive. Non una modifica della Costituzione che rischia di mettere in discussione l’equilibrio tra i diritti delle persone coinvolte nel processo».

È questo il messaggio che il direttivo della Camera Penale di Varese “Giuseppe Lozito e Lucio Paliaga”, affida alla conclusione dell’astensione: la tutela delle vittime e il diritto di difesa, concludono, «non sono diritti contrapposti. Sono entrambi irrinunciabili in uno Stato di diritto».