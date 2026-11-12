“Rino Gaetano era un non allineato”: Giorgio Verdelli racconta il cantautore a Glocal DOC

Rino Gaetano non era soltanto il ragazzo con il cilindro che cantava “Gianna”, ma un artista originale, capace di raccontare la società italiana attraverso l’ironia, il paradosso e una scrittura profondamente personale. È questo il ritratto emerso dall’incontro con Giorgio Verdelli, regista del documentario “Rino Gaetano – Sempre più blu”, presentato giovedì 12 novembre al Cinema Nuovo di Varese come proiezione speciale a conclusione della quarta edizione di Glocal DOC. Dopo la cerimonia di premiazione, Verdelli è salito sul palco per dialogare con Barbara Sorrentini, giornalista di Radio Popolare, ripercorrendo la figura del cantautore calabrese, il rapporto personale che aveva avuto con lui e il lavoro necessario per raccontarlo attraverso immagini di repertorio, registrazioni e testimonianze.

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L’obiettivo del film è quello di restituire complessità a una figura che, secondo il regista, è stata spesso semplificata dalla memoria televisiva. Rino Gaetano è rimasto nell’immaginario collettivo soprattutto attraverso alcune canzoni di grandissimo successo, ma il suo repertorio contiene una ricchezza musicale e una profondità di scrittura che meritano di essere riscoperte.

Oltre “Gianna” e il personaggio televisivo

Uno dei temi affrontati durante l’intervista riguarda il modo in cui Rino Gaetano è stato rappresentato negli anni, soprattutto dalla televisione. Verdelli ha spiegato che le apparizioni televisive hanno contribuito a renderlo popolare, ma hanno anche finito per ridurre la sua immagine a pochi elementi immediatamente riconoscibili: il cilindro, l’ironia, la voce particolare e alcune canzoni.

Secondo il regista, Gaetano è stato spesso ricordato soltanto come il ragazzo con il cappello, mettendo in secondo piano altri aspetti della sua personalità artistica. Il documentario nasce anche dalla volontà di superare questa lettura, mostrando un autore che utilizzava la provocazione e il paradosso per raccontare il proprio tempo, senza accettare facilmente le categorie politiche e musicali nelle quali si cercava di inserirlo.

Per Verdelli, Gaetano aveva una personalità molto determinata, unita a una forte indipendenza artistica. Era una persona «molto convinta delle proprie cose», che non aveva mai deviato dal proprio percorso. Un atteggiamento particolarmente significativo nel contesto culturale e politico degli anni Settanta, quando agli artisti veniva spesso chiesto di riconoscersi in uno schieramento preciso.

Un artista non allineato, ancora vicino ai giovani

Secondo Verdelli, proprio questa indipendenza rappresenta una delle ragioni dell’attualità di Rino Gaetano. Il cantautore, pur non identificandosi con uno schieramento, è riuscito a parlare ai giovani della propria generazione e continua a essere ascoltato da chi non ha vissuto gli anni della sua carriera.

La sua scrittura affrontava questioni sociali e politiche attraverso un linguaggio personale, senza trasformarsi in una dichiarazione ideologica esplicita. Un modo di raccontare che ha permesso a molte canzoni di mantenere significati riconoscibili anche a distanza di decenni. Verdelli ha citato, tra gli esempi, “Spendi spandi effendi”, sottolineando la capacità di Gaetano di utilizzare l’ironia per osservare i comportamenti sociali. «Se voi pensate a un testo come “Spendi spandi effendi”, sembra scritto adesso», ha affermato.

È proprio questo uno degli aspetti sui quali il documentario cerca di richiamare l’attenzione: dietro l’apparente leggerezza di molte canzoni si nasconde una lettura critica della realtà, che spesso conserva una sorprendente attualità. Anche il linguaggio musicale di Gaetano, apparentemente lontano dalle convenzioni della canzone d’autore più tradizionale, contribuiva a renderlo difficilmente classificabile. Una caratteristica che, secondo Verdelli, all’epoca poteva rappresentare un limite nella percezione da parte del pubblico e della critica, ma che oggi costituisce uno degli elementi più interessanti della sua eredità.

“Sfiorivano le viole”, la canzone del cuore

Nel dialogo con Barbara Sorrentini c’è stato spazio anche per una domanda più personale: quale fosse la canzone di Rino Gaetano alla quale il regista si sente maggiormente legato. Verdelli ha ammesso che scegliere è difficile, ma ha indicato “Sfiorivano le viole”, uno dei brani ai quali il documentario dedica particolare attenzione. «Ce n’è una che mi è molto cara, che io ho ricostruito anche musicalmente: “Sfiorivano le viole”», ha raccontato il regista, soffermandosi sulla qualità del testo e sulla particolarità della costruzione musicale.

Verdelli ha ricordato il contributo del pianista Arturo Stalteri, collaboratore di Gaetano, che nel documentario aiuta a ricostruire la struttura musicale del brano e le scelte che ne caratterizzano l’arrangiamento. Per il regista, questa canzone rappresenta un esempio della capacità di Gaetano di unire riferimenti storici, invenzioni linguistiche e soluzioni musicali originali. Una complessità che spesso passa inosservata quando il cantautore viene ricordato esclusivamente attraverso le sue composizioni più popolari.

Nel corso dell’incontro Verdelli ha spiegato anche quanto sia stato difficile selezionare il materiale da inserire nel film. Nonostante una carriera relativamente breve, Gaetano ha lasciato una produzione artistica particolarmente ricca, che il documentario non poteva raccontare in modo esaustivo.

A complicare il lavoro è stata anche la scarsità di registrazioni dal vivo di alcuni brani. Verdelli ha ricordato che, nonostante la straordinaria produzione musicale concentrata in pochi anni, di molte canzoni mancano testimonianze filmate delle esibizioni dal vivo. Il lavoro sugli archivi è diventato quindi una componente essenziale del progetto: recuperare registrazioni, interviste, filmati e testimonianze per restituire un’immagine dell’artista il più possibile vicina alla sua complessità.

Il ricordo personale: «Mi chiese di suonare Bob Marley»

Uno dei passaggi più curiosi dell’incontro è stato il racconto di un episodio personale che lega Giorgio Verdelli a Rino Gaetano. Il regista ha spiegato di averlo conosciuto molti anni prima della realizzazione del documentario, durante un incontro in un locale del Sud Italia, quando era ancora impegnato in attività legate alla musica e alla radio. In quell’occasione, ha ricordato, Gaetano gli chiese di mettere della musica di Bob Marley.

Un episodio che Verdelli ha scelto di non enfatizzare nel documentario, per evitare di trasformarlo in un ricordo celebrativo, ma che contribuisce a mostrare gli interessi musicali e la curiosità del cantautore. «Era appassionato, direi che conosceva benissimo Bob Marley», ha raccontato. Il riferimento alla musica reggae è significativo anche per comprendere la libertà con cui Gaetano si muoveva tra generi e influenze differenti. Una libertà che emergeva tanto nei suoi ascolti quanto nelle scelte compositive, spesso lontane dalle formule della canzone italiana dell’epoca.

Verdelli ha ricordato anche la coincidenza temporale delle scomparse di Bob Marley e Rino Gaetano, avvenute entrambe nel 1981, a poche settimane di distanza. Un dettaglio che ha riportato l’incontro alla brevità della carriera del cantautore e alle possibilità artistiche che la sua morte prematura ha interrotto.

Il successo popolare e il mancato riconoscimento

Nel corso della conversazione, Verdelli è tornato più volte sul rapporto tra il successo di pubblico e il riconoscimento artistico di Rino Gaetano. Il cantautore ha raggiunto una popolarità straordinaria e le sue canzoni sono entrate stabilmente nell’immaginario collettivo, ma secondo il regista non ha ricevuto, durante la propria carriera, un’attenzione adeguata alla qualità e all’originalità della sua scrittura.

Il tema ha portato Verdelli anche a un intervento particolarmente spontaneo dal palco, quando si è domandato, con evidente partecipazione, perché il mondo della canzone d’autore non avesse premiato maggiormente Gaetano. È un interrogativo che attraversa idealmente anche il documentario: quanto della sua opera è stato compreso dai contemporanei e quanto, invece, è stato riconosciuto soltanto negli anni successivi?

Un esempio è “Ma il cielo è sempre più blu”, diventata nel tempo una canzone collettiva, capace di accompagnare occasioni sportive, manifestazioni pubbliche e momenti particolari della vita del Paese. Durante l’incontro è stato ricordato anche il periodo della pandemia, quando il brano venne cantato dai balconi durante il lockdown. Una canzone che, pur appartenendo a un’epoca precisa, continua a essere utilizzata per esprimere sentimenti condivisi e a creare un legame tra persone di generazioni differenti.

Un documentario per riscoprire l’uomo e l’artista

Giorgio Verdelli ha già dedicato numerosi lavori ad alcuni grandi protagonisti della musica italiana, tra cui Pino Daniele, Lucio Battisti e Paolo Conte. Il suo approccio al documentario musicale parte dalla convinzione che raccontare un artista significhi cercare ciò che si nasconde oltre le immagini più conosciute e le canzoni più popolari.

Con Rino Gaetano – Sempre più blu ha provato ad applicare questa prospettiva a una figura difficilmente riconducibile a un solo linguaggio, nella quale convivono ironia, malinconia, satira sociale e sperimentazione musicale. Il documentario raccoglie materiali d’archivio, contributi di familiari, musicisti e persone che hanno conosciuto il cantautore, cercando di ricostruirne il percorso umano e artistico.

Nel saluto conclusivo al pubblico del Cinema Nuovo, Verdelli ha espresso il desiderio che la visione del documentario permettesse di andare oltre l’immagine consueta del cantautore e di comprenderne più a fondo il valore. L’incontro con Barbara Sorrentini ha così accompagnato l’ultima proiezione della quarta edizione di Glocal DOC, chiudendo il festival con la storia di un artista capace di unire radici locali, cultura popolare e uno sguardo critico sulla società italiana. Un percorso che si riconosce anche nel motto della manifestazione, “Storie locali, sguardo globale”, e che attraverso la voce di Rino Gaetano continua a parlare al presente.