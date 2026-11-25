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L’arrivo di oltre 800 mila euro per il risanamento della discarica Cattabriga di Vergiate, un impianto che il Comune gestisce in convenzione con Somma Lombardo, ha suscitato la reazione positiva di Gianfranco Tedeschi, referente locale di Lombardia Ideale e consigliere comunale di minoranza, che rivendica il lavoro svolto negli ultimi anni per portare la questione all’attenzione delle istituzioni.

Secondo l’esponente dell’opposizione vergiatese, il finanziamento rappresenta una svolta attesa da tempo per la sicurezza ambientale della zona. Tedeschi sottolinea di aver segnalato personalmente e a più riprese la necessità di un intervento strutturale ai rappresentanti del proprio movimento in Regione Lombardia. «Da anni chiedevamo interventi di risanamento strutturale della discarica Cattabriga e ora finalmente qualcosa si muove» dichiara il consigliere. «Esprimo viva soddisfazione per il traguardo raggiunto. È il segno concreto di come la costanza, l’ascolto del territorio e il lavoro paziente possano trasformare esigenze reali in risultati tangibili».

Nel suo intervento, il referente di Lombardia Ideale attribuisce il merito dello sblocco dell’iter amministrativo al dialogo con i vertici regionali. Tedeschi ringrazia in particolare il consigliere regionale del suo stesso gruppo, Giacomo Cosentino, e l’assessore regionale all’Ambiente, Giorgio Maione, per aver seguito la pratica fino alla definizione dello stanziamento. «Questo importante passo avanti sarebbe stato difficile senza l’attenzione e il supporto concreto di Cosentino e dell’assessore Maione, che ha saputo accompagnare un lungo iter a compimento» spiega Tedeschi. «Quando arrivano risultati positivi per il territorio, è giusto riconoscerli e valorizzare chi si è adoperato concretamente per il bene della comunità».

Il consigliere assicura infine che l’attenzione politica sul sito non diminuirà dopo l’assegnazione delle risorse. Tedeschi ribadisce infatti la volontà del suo gruppo di continuare a monitorare gli sviluppi futuri direttamente dai banchi del consiglio comunale di Vergiate, con l’obiettivo di promuovere nuove soluzioni utili per la città.