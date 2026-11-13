Risate a teatro (e merenda) per bambini, genitori e nonni: a Saronno arriva lo spettacolo “Doors”
Domenica 15 novembre alle 16 la Compagnia del Buco porta in scena al Teatro Giuditta Pasta una commedia fatta di clownerie, comicità fisica e situazioni paradossali. Uno spettacolo consigliato dai 3 anni
Una porta che si apre e si chiude, un gesto quotidiano che si trasforma in un’impresa complicatissima e una serie di imprevisti capaci di scatenare risate a ogni età. È questa la premessa di DOORS, lo spettacolo della Compagnia del Buco in programma domenica 15 novembre alle 16 al Teatro Giuditta Pasta di Saronno. Un appuntamento pensato per coinvolgere tutta la famiglia, dai bambini agli adulti, senza distinzioni generazionali.
La proposta si inserisce nella programmazione dedicata al pubblico più giovane, ma supera i confini del teatro per ragazzi per diventare un’occasione da condividere tra genitori, figli e nonni. Il principio è semplice: la comicità autentica non ha bisogno di essere spiegata e può parlare a tutti, facendo riscoprire anche agli adulti il piacere di lasciarsi sorprendere e di ridere senza troppe convenzioni.
A costruire il mondo di DOORS è un oggetto apparentemente banale: una porta. Si apre, si chiude, permette di entrare e uscire. Ma cosa succede quando un’azione così semplice diventa improvvisamente complicata? Quando ogni tentativo produce un nuovo equivoco e quello che dovrebbe essere un gesto naturale si trasforma in una sequenza di situazioni imprevedibili?
Da questa idea la Compagnia del Buco sviluppa un gioco teatrale basato sulla comicità fisica, sulla clownerie e sulle situazioni paradossali. Sono soprattutto il linguaggio del corpo, i movimenti, i tempi comici e le reazioni dei protagonisti a costruire uno spettacolo immediato e coinvolgente, nel quale l’assurdo diventa occasione di divertimento.
La Compagnia del Buco è vincitrice di INBOX Verde, riconoscimento dedicato alle nuove generazioni e alla ricerca nel teatro contemporaneo. Con DOORS porta sul palco una proposta che dimostra come il teatro pensato per i più piccoli possa essere capace di coinvolgere anche il pubblico adulto, senza rinunciare alla qualità della ricerca artistica e alla forza del linguaggio scenico.
Lo spettacolo è consigliato a partire dai 3 anni, ma l’invito del Teatro Giuditta Pasta è rivolto a spettatori di tutte le età: famiglie, gruppi di amici e chiunque abbia voglia di trascorrere una domenica pomeriggio all’insegna della comicità.
A rendere ancora più piacevole l’appuntamento sarà anche il momento successivo allo spettacolo: al termine del pomeriggio il pubblico potrà fermarsi per una merenda offerta da Galli al Teatro.
I biglietti sono disponibili sul sito www.teatrogiudittapasta.it
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