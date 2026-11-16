Risate e solidarietà: a Gorla Minore torna la Comedy Night a favore di Telethon

Sabato 21 novembre all’Auditorium Peppo Ferri una serata con Davide Boniolo e Paolino Boffi. Ingresso libero e Cuori di cioccolato per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare

La comicità si mette al servizio della solidarietà a Gorla Minore, dove sabato 21 novembre torna la “Comedy Night”, una serata di cabaret e divertimento organizzata per sostenere la Fondazione Telethon e la ricerca sulle malattie genetiche rare. L’appuntamento è alle 21 all’Auditorium comunale Peppo Ferri, in via Roma 83, con ingresso libero.

Sul palco saliranno due volti noti della comicità e del cabaret, Davide Boniolo e Paolino Boffi, pronti ad accompagnare il pubblico in una serata all’insegna delle risate. Un’occasione per trascorrere qualche ora in compagnia, contribuendo allo stesso tempo a una causa importante.

La manifestazione è proposta dalla Pro loco e dall’Avis di Gorla Minore, in collaborazione con UILDM, Aidel22 e l’associazione commercianti, artigiani e piccola industria “Gorla che Lavora”. L’iniziativa gode inoltre del patrocinio dei Comuni di Gorla Minore, Marnate e Gorla Maggiore, a conferma di una collaborazione tra le tre amministrazioni nel promuovere un appuntamento dedicato alla comunità e alla solidarietà.

Durante la serata sarà possibile acquistare i tradizionali “Cuori di cioccolato” della Fondazione Telethon, contribuendo così concretamente al finanziamento della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Un gesto semplice che permette di trasformare anche un momento di festa in un aiuto per chi attende nuove risposte dalla ricerca.