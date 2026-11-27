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Regione Lombardia ha stanziato un altro milione di euro per ridurre il rischio di esondazioni e mettere in sicurezza il fiume Olona a Induno Olona. Il provvedimento arriva dopo l’alluvione del 23 aprile 2025 e si somma ai 500 mila euro già assegnati nel 2025. L’investimento complessivo raggiunge così 1,5 milioni di euro e finanzia i primi due lavori prioritari sul territorio.

Le dichiarazioni dei consiglieri regionali

Giacomo Cosentino, vice presidente del Consiglio regionale e segretario di Lombardia Ideale, ha commentato l’investimento: «Abbiamo risposto con misure e risorse concrete per mettere in sicurezza il territorio e renderlo più preparato ad affrontare gli eventi meteorologici estremi e gli effetti dei cambiamenti climatici. Sono particolarmente soddisfatto di questo importante investimento in una zona strategica dell’Alto Varesotto, dove vivono numerose famiglie e operano due importanti realtà produttive che contribuiscono in maniera significativa all’economia e all’occupazione locale. Con queste opere tuteliamo la sicurezza della comunità e sosteniamo il tessuto produttivo. Garantire la sicurezza del territorio significa anche creare le condizioni affinché le nostre imprese possano continuare a investire, innovare e generare nuove opportunità occupazionali. È un primo passo, a cui seguiranno ulteriori interventi per continuare a proteggere e valorizzare quest’area. Ringrazio l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi, per la disponibilità, l’attenzione riservata alle nostre richieste e la sensibilità dimostrata nei confronti delle esigenze del nostro territorio».

Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, ha evidenziato l’importanza della prevenzione: «Quanto accaduto nell’aprile 2025 dimostra l’importanza di investire nella prevenzione del dissesto idrogeologico, superando la logica degli interventi emergenziali. Con questo stanziamento Regione Lombardia interviene sulle criticità a monte del fiume Olona, attraverso opere mirate a ridurre il rischio di esondazioni e a prevenire il ripetersi di eventi che hanno avuto pesanti conseguenze per cittadini e imprese. La conformazione di questo territorio richiede una visione complessiva dell’intero bacino idrografico e una programmazione degli interventi nel medio e lungo periodo. Ringrazio l’assessore Gianluca Comazzi per l’impegno e l’attenzione dedicati alla difesa del suolo e alla sicurezza dei nostri territori».

La visita allo stabilimento di Induno Olona

L’annuncio dei fondi coincide con la visita di una delegazione di Regione Lombardia allo stabilimento di Carlsberg Italia a Induno Olona. Oltre ai consiglieri regionali Christian Garavaglia e Giacomo Cosentino, hanno partecipato Alberto Citossi, collaboratore del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, Immacolata Tolone, dirigente della Direzione Generale Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia, Laura Capra, collaboratrice dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, e Fabrizio Turba, collaboratore dell’assessore regionale agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica.

Il maltempo del 23 aprile 2025

Nel pomeriggio e nella serata del 23 aprile 2025, violenti temporali, grandinate e forti raffiche di vento hanno colpito l’Alto Varesotto. I fenomeni più forti si sono concentrati vicino alle sorgenti del fiume Olona, in particolare tra Varese, Induno Olona e Valganna. L’acqua ha fatto esondare l’Olona e i corsi d’acqua minori, ha eroso le sponde, ha fatto cedere le protezioni dalle piene e ha causato frane e smottamenti, trascinando a valle molti detriti, tronchi e vegetazione. Nella zona industriale di Induno Olona l’acqua ha raggiunto gli stabilimenti Carlsberg Italia – Birrificio Angelo Poretti e Lindt & Sprüngli, oltre alle case di via Buccari e via Molini Trotti. Ci sono stati disagi anche sulle strade, con interruzioni lungo la SS 233 della Valganna e sulla strada verso Bregazzana.

I lavori previsti per ridurre il rischio

Le analisi hanno mostrato la necessità di agire sull’intero bacino del fiume Olona. Il territorio montano fa salire in fretta il livello dell’acqua quando piove molto e spinge a valle tronchi e detriti che bloccano il passaggio dell’acqua. Con i fondi stanziati partono due interventi principali. Il primo riguarda il tratto montano del fiume Olona: i lavori consolideranno fondo e sponde per fermare l’erosione e limiteranno il trasporto di detriti verso valle, anche con barriere selettive pensate per fermare tronchi, rami e detriti grandi prima che arrivino ai tratti più fragili. Il secondo intervento prevede tre vasche di sedimentazione a monte dello stabilimento Carlsberg, lungo il fiume Olona, per trattenere i detriti durante le piene ed evitare accumuli nei punti più critici.