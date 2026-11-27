Riserve MAB UNESCO: modelli europei a confronto a Varese per il futuro del Ticino
A Varese un workshop internazionale ha analizzato le esperienze di gestione fluviale in Francia, Spagna, Slovenia, Svizzera e Italia. L'obiettivo è rafforzare la cooperazione transfrontaliera nella Riserva Ticino Val Grande Verbano e valutare la creazione di un Contratto di Fiume
Come tutelare la biodiversità favorendo al contempo lo sviluppo sostenibile e la cooperazione oltre i confini amministrativi e nazionali? A queste domande ha risposto il workshop “Il ruolo delle Riserve MAB UNESCO fluviali per natura, comunità, gestione territoriale e cooperazione”, svoltosi l’11 novembre a Varese nell’ambito di Iniziativa Ticino e promosso dai progetti Interreg VISTA TICINO ed ECO4TICINO.
I modelli internazionali: dalla Dordogna alla Spagna
L’incontro ha messo a confronto realtà provenienti da Italia, Svizzera, Francia, Spagna e Slovenia. Tra i casi studio esaminati è emersa l’esperienza francese della Dordogna, dove la Riserva della Biosfera UNESCO coordina la gestione dell’intero bacino fluviale e sostiene la riqualificazione degli ecosistemi attraverso il coinvolgimento di enti, comunità e attori economici.
Dalla Spagna è stato invece presentato il funzionamento della rete nazionale delle Riserve della Biosfera, che mette in connessione territori diversi facilitando lo scambio di pratiche e la partecipazione locale per coniugare tutela ambientale ed esigenze socioeconomiche.
Le collaborazioni transfrontaliere e il bacino del Po
Sul fronte della cooperazione tra Stati confinanti, sono stati analizzati i casi delle Alpi Giulie e dell’area Binntal-Veglia Devero, esempi di come il dialogo tra aree protette si consolidi nel tempo attraverso relazioni stabili e attività condivise. Un richiamo è stato dedicato anche alle Riserve della Biosfera del Po, impegnate a sperimentare forme di coordinamento nella gestione dei grandi sistemi fluviali.
Le prospettive per il Ticino e il Contratto di Fiume
Le buone pratiche europee forniscono spunti operativi per la Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano. Attraverso i progetti Interreg IT-CH VISTA TICINO ed ECO4TICINO, si stanno infatti valutando nuove sinergie tra Italia e Svizzera per proteggere il corridoio ecologico del fiume, valorizzare i servizi ecosistemici e migliorare l’adattamento ai cambiamenti climatici.
In questo quadro si inserisce il percorso avviato da VISTA TICINO per studiare la fattibilità di un futuro Contratto di Fiume: uno strumento pensato per riunire enti, gestori del territorio, portatori di interesse e cittadini attorno a una visione condivisa dell’intero bacino.
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