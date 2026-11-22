Rissa in centro a Saronno, la Lega all’attacco: “I cartelli non bastano, servono più controlli”
Dopo la violenta lite di sabato sera in via Garibaldi, con due persone finite in ospedale, la Lega Lombarda di Saronno chiede una maggiore presenza delle forze dell'ordine nelle strade cittadine, soprattutto nelle ore serali e notturne
La violenta rissa avvenuta nella tarda serata di sabato 21 novembre in via Garibaldi, nel centro di Saronno, riaccende il confronto politico sul tema della sicurezza. A intervenire è la Lega Lombarda di Saronno, che critica le misure adottate dall’amministrazione comunale guidata da Pagani e chiede un rafforzamento dei controlli sul territorio.
L’episodio, nel quale due uomini di 28 e 31 anni sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale, è al centro della presa di posizione del gruppo politico. Secondo la Lega, quanto accaduto confermerebbe la necessità di intervenire con maggiore decisione nelle aree cittadine considerate più problematiche.
«Come riportano le cronache, rissa, liti e schiamazzi sono frequenti in quella via, tanto che più volte è stato chiesto un maggior controllo da parte della polizia locale», sottolinea la Lega, ricordando che l’allarme di sabato sera è stato lanciato dai residenti, richiamati dalle urla provenienti dalla strada.
Nel comunicato la Lega torna anche sulla recente iniziativa dei cartelli con indicazioni contro il pedinamento, già contestata nei giorni scorsi. «Quanto accaduto in via Garibaldi conferma che consigliare ai cittadini come difendersi non può sostituire il presidio del territorio», sostiene il gruppo politico. Le critiche riguardano più in generale le priorità dell’amministrazione comunale in materia di sicurezza, con un riferimento anche alle sanzioni per le violazioni delle norme sulla sosta.
«Il piano sicurezza dell’amministrazione Pagani sembra visibile soprattutto in un giro di vite contro le soste prolungate delle auto. Non è normale che a Saronno chi parcheggia per pochi minuti in più venga sanzionato, mentre chi spaccia, delinque e gira armato viene lasciato stare», afferma la Lega nel comunicato.
La Lega Lombarda chiede quindi un aumento dei pattugliamenti, soprattutto nelle ore serali e notturne, controlli mirati nelle zone ritenute più a rischio e una presenza continuativa e riconoscibile delle forze dell’ordine. «La sicurezza non si misura dai verbali per divieto di sosta, ma dalla possibilità di vivere e frequentare il centro senza timore», si legge nella nota.
Il comunicato si conclude con un appello a mettere al centro le esigenze di chi abita e frequenta la città: «I residenti di via Garibaldi e di tutta la città non hanno bisogno di istruzioni per evitare i pericoli. Hanno bisogno che i pericoli vengano fermati».
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