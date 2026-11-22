Una violenta lite tra più persone, nove quelle identificate, due uomini finiti in ospedale e l’intervento dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. È il bilancio della notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre nel centro di Saronno, dove una rissa è scoppiata intorno alla mezzanotte.

L’episodio si è verificato in via Garibaldi, nei pressi del civico 10. A richiamare l’attenzione sono state le grida provenienti dalla strada, che hanno spinto alcune persone presenti nella zona a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Secondo le prime informazioni, nello scontro sarebbero rimaste coinvolte diverse persone, tutte di origini nordafricane. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori c’è anche il possibile impiego di armi da taglio, circostanza sulla quale sono in corso gli accertamenti. La rissa pare sia stata scatenata da futili motivi.

I sanitari hanno assistito due uomini di 28 e 31 anni, successivamente accompagnati in pronto soccorso in codice giallo. Uno è stato trasportato all’ospedale di Legnano, l’altro a quello di Garbagnate Milanese.

Sul luogo dell’aggressione sono arrivati i militari della Compagnia di Saronno, impegnati a identificare le persone coinvolte, e a raccogliere gli elementi necessari per chiarire l’origine dello scontro.

Le indagini proseguono per ricostruire la sequenza dei fatti e individuare eventuali responsabilità.