Si è riunita nella serata di mercoledì 18 novembre la commissione Bilancio del Comune di Varese, con tre punti all’ordine del giorno. Il primo e più significativo è la ratifica della delibera con cui la giunta, il 4 novembre, ha approvato in via d’urgenza una variazione al bilancio di previsione. La relazione è stata dell’assessora Cristina Buzzetti, poi sono intervenuti i consiglieri.

Una variazione “di assestamento”

Secondo l’assessora, la variazione è molto articolata e interviene sia sulla parte corrente sia sul titolo secondo, quello degli investimenti, con una modifica in parte anche del Dup. Può essere considerata l’ultima variazione di assestamento prima del 30 novembre: salvo urgenze particolari, non sono previste altre variazioni, perché l’ente è già impegnato nella redazione del bilancio.

Energia, un’esigenza ricorrente

Una parte delle risorse serve ad allineare gli stanziamenti ai fabbisogni effettivi e agli obblighi contrattuali sui servizi energetici. Riguarda sia la gestione tradizionale sia calore e illuminazione pubblica, gestiti tramite partenariati pubblico-privati che curano anche i consumi. Buzzetti ha ricordato che è la seconda volta, nella sua esperienza di assessora, che si deve intervenire su questo fronte.

Assistenza scolastica ad personam

Più fondi anche per i servizi di assistenza scolastica agli studenti residenti con certificazione, i cosiddetti servizi di voucherizzazione e di assistenza ad personam gestiti dai servizi educativi. Le cause indicate sono l’aumento del costo del lavoro delle cooperative che operano per il Comune (appalti e coprogettazione), la crescita delle certificazioni, le sostituzioni di personale e un maggior numero di casi gravi, che richiedono più ore di assistenza. Rispondendo al consigliere Giordano, che chiedeva perché la spesa non fosse prevista a preventivo, l’assessora ha spiegato che le previsioni si basano sul trend degli anni precedenti. Quest’anno l’incremento è stato rilevante rispetto a quel trend. Ha aggiunto che i dettagli andranno approfonditi con l’assessora competente.

Nuovo teatro, liberate risorse dall’avanzo

Per attivare la gara d’appalto del nuovo teatro serviva registrare l’atto di concessione del diritto di superficie. Le somme necessarie per gli obblighi tributari e fiscali sono state liberate dall’avanzo vincolato, dove erano state accantonate quando l’operazione era stata impostata.

Opere pubbliche

Tra gli interventi citati dall’assessora ci sono circa 50.000 euro per completare l’eliminazione delle barriere architettoniche al playground di via Isola Bella, realizzato da Sport e Salute;

70.000 euro per la palestra Falaschi;

120.000 euro per il rinnovamento dello skate park delle Bustecche;

50.000 euro di edilizia e 50.000 di arredamento per gli immobili sociali di via Maspero, della stazione di posta e dell’ex bar della Pesa;

200.000 euro per potenziare l’illuminazione pubblica;

la sostituzione del piano di calpestio della passerella pedonale del lido della Schiranna, realizzata direttamente dall’Autorità di bacino dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, in attuazione di un protocollo d’intesa;

900.000 euro per un ulteriore lotto di asfaltature stradali.

Sul lotto di asfalti il consigliere Angei ha chiesto se sia aggiuntivo rispetto all’accordo quadro sottoscritto in precedenza, anch’esso finanziato con fondi dei frontalieri. L’assessora ha risposto che è un lotto in più

Rifiuti: + 820.000 euro e la fine del contratto

Il consigliere Boldetti ha segnalato l’aumento di 820.000 euro per raccolta, trasporto rifiuti e igiene urbana. Buzzetti ha spiegato che si tratta dell’adeguamento di somme già in parte previste, con precedenti variazioni, in un fondo di accantonamento. Il motivo è la fine del contratto con l’impresa Sangalli, all’ultimo anno di servizio, con il nuovo servizio in gara. Sono state “tirate le somme” delle clausole di adeguamento contrattuale, in particolare quelle legate ai contratti collettivi nazionali dei lavoratori. Sono stati applicati gli importi accantonati e stanziata un’ultima somma di competenza 2026.

L’assessora ha anche ricordato che il contratto di igiene urbana è sganciato dalla Tari: il contratto determina un costo, mentre la Tari è un sistema tariffario che parte dai dati del contratto di due anni prima e applica coefficienti definiti da Arera. I due importi non coincidono, quindi queste spese sono state coperte con risorse comunali.

I ristorni dei frontalieri: il nodo politico

Il punto più dibattuto è stato quello dei ristorni dei frontalieri. Boldetti ha sottolineato che dalla variazione emerge che anche per il 2026 il Comune incassa quasi 5 milioni di euro, che a suo dire è l’importo più alto da quando i ristori esistono. Quasi il 50% va alla spesa corrente, il resto al conto capitale, e finanzia molti degli interventi elencati. Ha parlato di un’amministrazione che concluderà felicemente il mandato dopo avere contestato la norma.

Il consigliere Angei ha ricordato la protesta con cartelli della maggioranza in consiglio contro il governo e contro il ministro Giorgetti, e ha parlato di una narrazione di tagli indiscriminati che i fatti smentirebbero. Ha anche chiesto le scuse dell’amministrazione. Giordano ha osservato che le risorse vengono comunque assorbite da spese necessarie. Paris ha invece rivolto il ringraziamento ai lavoratori frontalieri, auspicando unità di intenti in consiglio per bloccare la cosiddetta tassa sulla salute.

Perché i fondi sono arrivati: due versioni a confronto

Sul perché Varese abbia ricevuto i ristorni la ricostruzione dell’assessora è questa: per due anni Varese ha beneficiato dei fondi in base a una norma che aveva abbassato la soglia dal 4% al 3%. Sarebbe stata l’unica città capoluogo di una certa dimensione rientrante nella distanza chilometrica dal confine, perché Como superava comunque il 4%. La successiva modifica ha rialzato la soglia al 4% e ha introdotto l’obbligo di destinare almeno metà delle somme alla parte capitale e metà alla corrente, con destinazione prioritaria alle crisi aziendali e al recupero dei posti di lavoro. Secondo Buzzetti, nel 2026 Varese ha rimesso piede tra i beneficiari non perché la norma sia cambiata, ma perché il peso dei frontalieri sui residenti ha superato nuovamente il 4% nell’anno di riferimento.

Boldetti ha contestato due passaggi. Ha sostenuto che dopo la modifica normativa il Comune ha sempre incassato i ristorni, senza saltare annualità, e che l’aumento della popolazione residente è avvenuto in una sola annualità negli ultimi dieci anni.

Sulla destinazione alla parte corrente, Buzzetti ha spiegato che la parte corrente impegna in base alle risorse preventive: come siano stati impiegati i fondi si vedrà in sede di rendiconto, attraverso il prospetto dimostrativo inviato agli organi competenti.

Il 2027 e una riflessione sulla flat tax

Boldetti ha chiesto se nel bilancio di previsione 2027 i ristorni saranno iscritti o se si adotterà un approccio prudenziale. L’assessora non ha anticipato scelte. Nel suo intervento ha anche espresso un pensiero personale: prima o poi lo Stato dovrà riflettere sull’impatto di flat tax e regimi di tassazione sostitutiva sulle addizionali comunali e regionali, che mettono in difficoltà le casse degli enti, mentre i costi dei servizi crescono.