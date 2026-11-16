Ristorni dei frontalieri, la tabella completa con gli importi assegnati ai 68 Comuni del Varesotto
Il prospetto riepiloga i contributi statali ripartiti da Regione Lombardia per un totale comunale di 37,3 milioni di euro. In testa alla graduatoria provinciale si confermano Varese, Luino e Malnate
Ammontano a 43.757.008,82 euro i contributi statali derivanti dai ristorni fiscali dei lavoratori frontalieri destinati al territorio della provincia di Varese. La ripartizione è stata definita dalla deliberazione della Giunta di Regione Lombardia, attuativa dell’articolo 10 della Legge 13 giugno 2023 n. 83 e del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 settembre 2026, incrociando i dati ministeriali del 12 ottobre 2026 con le rilevazioni demografiche ISTAT al 1° gennaio 2025 relative ai residenti nell’anno 2024.
Nel complesso, il Varesotto si conferma il principale destinatario delle risorse in Lombardia, suddivise tra l’amministrazione provinciale, una comunità montana e 68 singoli comuni.
Secondo quanto stabilito dall’Allegato C del provvedimento regionale, alla Provincia di Varese viene assegnata la quota più consistente tra gli enti provinciali lombardi: 5.539.391,26 euro su un fondo complessivo regionale di 10.608.562,48 euro (davanti alla Provincia di Como, che riceve 4,80 milioni). L’importo deriva dall’aggregazione dei dati dei comuni di frontiera non compresi in comunità montane e con una percentuale di frontalieri residenti nel 2024 inferiore alle soglie di accesso diretto (meno del 4% per i centri sopra i 15.000 abitanti e meno del 3% per quelli sotto i 15.000 abitanti), moltiplicando il numero di tali lavoratori per la quota pro-capite ministeriale.
I fondi per la Comunità Montana Valli del Verbano
Sul fronte degli enti montani (Allegato B), l’unica realtà beneficiaria in provincia di Varese è la Comunità Montana Valli del Verbano, alla quale spettano 897.186,10 euro. Anche in questo caso il calcolo si basa sui frontalieri residenti nei comuni di frontiera ricadenti in tutto o in parte nell’ente montano che presentano un’incidenza sotto soglia (inferiore al 4% oltre i 15.000 residenti o al 3% sotto tale limite demografico).
Oltre 37,3 milioni a 68 Comuni: in testa Varese, Luino e Malnate
La fetta principale delle risorse — 37.320.431,46 euro, disciplinata dall’Allegato A — viene erogata direttamente ai 68 comuni varesini che hanno superato i parametri minimi di concentrazione fissati dalla normativa (almeno il 4% di frontalieri sulla popolazione residente per i municipi oltre i 15.000 abitanti e almeno il 3% per i centri fino a 15.000 abitanti).
In cima alla graduatoria provinciale si colloca il capoluogo Varese, con 4.926.849,50 euro, seguito da Luino (3.220.381,94 euro) e Malnate (2.365.055,20 euro). Superano il milione di euro anche Lavena Ponte Tresa (1.822.278,52 euro), Arcisate (1.765.070,69 euro), Viggiù (1.576.703,46 euro), Cantello (1.234.851,83 euro) e Induno Olona (1.169.272,13 euro). Le assegnazioni più contenute riguardano invece Curiglia con Monteviasco (11.162,50 euro), Duno (15.348,44 euro) e Castello Cabiaglio (36.278,13 euro).
L’elenco completo dei contributi ai 68 Comuni varesini
Comune di Varese
4.926.849,50
Comune di Luino
3.220.381,94
Comune di Malnate
2.365.055,20
Comune di Lavena Ponte Tresa
1.822.278,52
Comune di Arcisate
1.765.070,69
Comune di Viggiù
1.576.703,46
Comune di Cantello
1.234.851,83
Comune di Induno Olona
1.169.272,13
Comune di Saltrio
976.718,96
Comune di Cugliate-Fabiasco
923.697,07
Comune di Marchirolo
908.348,63
Comune di Bisuschio
851.140,81
Comune di Cuasso al Monte
831.606,43
Comune di Germignaga
796.723,61
Comune di Venegono Superiore
719.981,40
Comune di Vedano Olona
714.400,15
Comune di Porto Ceresio
689.284,52
Comune di Clivio
682.307,96
Comune di Cadegliano-Viconago
672.540,77
Comune di Besano
661.378,27
Comune di Cunardo
641.843,89
Comune di Maccagno con Pino e Veddasca
470.220,41
Comune di Castiglione Olona
413.012,59
Comune di Mesenzana
411.617,28
Comune di Venegono Inferiore
404.640,71
Comune di Cuveglio
393.478,21
Comune di Dumenza
362.781,33
Comune di Brusimpiano
359.990,70
Comune di Porto Valtravaglia
358.595,39
Comune di Montegrino Valtravaglia
350.223,51
Comune di Valganna
327.898,51
Comune di Lonate Ceppino
298.596,94
Comune di Brezzo di Bedero
283.248,50
Comune di Azzate
279.062,56
Comune di Brissago-Valtravaglia
277.667,25
Comune di Cremenaga
262.318,81
Comune di Castelveccana
262.318,81
Comune di Gazzada Schianno
253.946,93
Comune di Morazzone
242.784,43
Comune di Grantola
238.598,49
Comune di Caronno Varesino
210.692,23
Comune di Cittiglio
205.110,98
Comune di Cuvio
171.623,47
Comune di Casciago
161.856,28
Comune di Ferrera di Varese
154.879,72
Comune di Caravate
153.484,41
Comune di Daverio
153.484,41
Comune di Gemonio
142.321,91
Comune di Rancio Valcuvia
133.950,03
Comune di Casalzuigno
133.950,03
Comune di Brenta
129.764,09
Comune di Comerio
121.392,21
Comune di Cassano Valcuvia
101.857,83
Comune di Gornate Olona
97.671,90
Comune di Bodio Lomnago
96.276,58
Comune di Lozza
92.090,64
Comune di Agra
90.695,33
Comune di Barasso
86.509,39
Comune di Bedero Valcuvia
85.114,08
Comune di Tronzano Lago Maggiore
73.951,58
Comune di Luvinate
58.603,14
Comune di Brinzio
53.021,89
Comune di Marzio
53.021,89
Comune di Azzio
48.835,95
Comune di Masciago Primo
46.045,32
Comune di Castello Cabiaglio
36.278,13
Comune di Duno
15.348,44
Comune di Curiglia con Monteviasco
11.162,50
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