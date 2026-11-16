Ristorni dei frontalieri, la tabella completa con gli importi assegnati ai 68 Comuni del Varesotto

Ammontano a 43.757.008,82 euro i contributi statali derivanti dai ristorni fiscali dei lavoratori frontalieri destinati al territorio della provincia di Varese. La ripartizione è stata definita dalla deliberazione della Giunta di Regione Lombardia, attuativa dell’articolo 10 della Legge 13 giugno 2023 n. 83 e del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 settembre 2026, incrociando i dati ministeriali del 12 ottobre 2026 con le rilevazioni demografiche ISTAT al 1° gennaio 2025 relative ai residenti nell’anno 2024.

Nel complesso, il Varesotto si conferma il principale destinatario delle risorse in Lombardia, suddivise tra l’amministrazione provinciale, una comunità montana e 68 singoli comuni.

Secondo quanto stabilito dall’Allegato C del provvedimento regionale, alla Provincia di Varese viene assegnata la quota più consistente tra gli enti provinciali lombardi: 5.539.391,26 euro su un fondo complessivo regionale di 10.608.562,48 euro (davanti alla Provincia di Como, che riceve 4,80 milioni). L’importo deriva dall’aggregazione dei dati dei comuni di frontiera non compresi in comunità montane e con una percentuale di frontalieri residenti nel 2024 inferiore alle soglie di accesso diretto (meno del 4% per i centri sopra i 15.000 abitanti e meno del 3% per quelli sotto i 15.000 abitanti), moltiplicando il numero di tali lavoratori per la quota pro-capite ministeriale.

I fondi per la Comunità Montana Valli del Verbano

Sul fronte degli enti montani (Allegato B), l’unica realtà beneficiaria in provincia di Varese è la Comunità Montana Valli del Verbano, alla quale spettano 897.186,10 euro. Anche in questo caso il calcolo si basa sui frontalieri residenti nei comuni di frontiera ricadenti in tutto o in parte nell’ente montano che presentano un’incidenza sotto soglia (inferiore al 4% oltre i 15.000 residenti o al 3% sotto tale limite demografico).

Oltre 37,3 milioni a 68 Comuni: in testa Varese, Luino e Malnate

La fetta principale delle risorse — 37.320.431,46 euro, disciplinata dall’Allegato A — viene erogata direttamente ai 68 comuni varesini che hanno superato i parametri minimi di concentrazione fissati dalla normativa (almeno il 4% di frontalieri sulla popolazione residente per i municipi oltre i 15.000 abitanti e almeno il 3% per i centri fino a 15.000 abitanti).

In cima alla graduatoria provinciale si colloca il capoluogo Varese, con 4.926.849,50 euro, seguito da Luino (3.220.381,94 euro) e Malnate (2.365.055,20 euro). Superano il milione di euro anche Lavena Ponte Tresa (1.822.278,52 euro), Arcisate (1.765.070,69 euro), Viggiù (1.576.703,46 euro), Cantello (1.234.851,83 euro) e Induno Olona (1.169.272,13 euro). Le assegnazioni più contenute riguardano invece Curiglia con Monteviasco (11.162,50 euro), Duno (15.348,44 euro) e Castello Cabiaglio (36.278,13 euro).

L’elenco completo dei contributi ai 68 Comuni varesini

Comune di Varese

4.926.849,50

Comune di Luino

3.220.381,94

Comune di Malnate

2.365.055,20

Comune di Lavena Ponte Tresa

1.822.278,52

Comune di Arcisate

1.765.070,69

Comune di Viggiù

1.576.703,46

Comune di Cantello

1.234.851,83

Comune di Induno Olona

1.169.272,13

Comune di Saltrio

976.718,96

Comune di Cugliate-Fabiasco

923.697,07

Comune di Marchirolo

908.348,63

Comune di Bisuschio

851.140,81

Comune di Cuasso al Monte

831.606,43

Comune di Germignaga

796.723,61

Comune di Venegono Superiore

719.981,40

Comune di Vedano Olona

714.400,15

Comune di Porto Ceresio

689.284,52

Comune di Clivio

682.307,96

Comune di Cadegliano-Viconago

672.540,77

Comune di Besano

661.378,27

Comune di Cunardo

641.843,89

Comune di Maccagno con Pino e Veddasca

470.220,41

Comune di Castiglione Olona

413.012,59

Comune di Mesenzana

411.617,28

Comune di Venegono Inferiore

404.640,71

Comune di Cuveglio

393.478,21

Comune di Dumenza

362.781,33

Comune di Brusimpiano

359.990,70

Comune di Porto Valtravaglia

358.595,39

Comune di Montegrino Valtravaglia

350.223,51

Comune di Valganna

327.898,51

Comune di Lonate Ceppino

298.596,94

Comune di Brezzo di Bedero

283.248,50

Comune di Azzate

279.062,56

Comune di Brissago-Valtravaglia

277.667,25

Comune di Cremenaga

262.318,81

Comune di Castelveccana

262.318,81

Comune di Gazzada Schianno

253.946,93

Comune di Morazzone

242.784,43

Comune di Grantola

238.598,49

Comune di Caronno Varesino

210.692,23

Comune di Cittiglio

205.110,98

Comune di Cuvio

171.623,47

Comune di Casciago

161.856,28

Comune di Ferrera di Varese

154.879,72

Comune di Caravate

153.484,41

Comune di Daverio

153.484,41

Comune di Gemonio

142.321,91

Comune di Rancio Valcuvia

133.950,03

Comune di Casalzuigno

133.950,03

Comune di Brenta

129.764,09

Comune di Comerio

121.392,21

Comune di Cassano Valcuvia

101.857,83

Comune di Gornate Olona

97.671,90

Comune di Bodio Lomnago

96.276,58

Comune di Lozza

92.090,64

Comune di Agra

90.695,33

Comune di Barasso

86.509,39

Comune di Bedero Valcuvia

85.114,08

Comune di Tronzano Lago Maggiore

73.951,58

Comune di Luvinate

58.603,14

Comune di Brinzio

53.021,89

Comune di Marzio

53.021,89

Comune di Azzio

48.835,95

Comune di Masciago Primo

46.045,32

Comune di Castello Cabiaglio

36.278,13

Comune di Duno

15.348,44

Comune di Curiglia con Monteviasco

11.162,50