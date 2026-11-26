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NOTIZIARIO UISP del 26 novembre 2026

VARESE – Lo sport per cambiare la cultura. L’impegno di Uisp contro la violenza di genere

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«Come presidente di UISP Varese, quest’anno sento l’urgenza di ricordare il 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, allontanandomi dalla retorica e dai soliti discorsi. Molte canzoni e narrazioni affrontano quotidianamente il dramma del femminicidio e della violenza di genere, raccontando di abusi, storie dolorose e denunce; eppure, nonostante tutto, le donne continuano a subire. Non possiamo permettere che ricorrenze come questa si riducano a un mero momento di memoria o di passeggera indignazione. Al contrario, questa data deve rappresentare – e lo sottolineo con forza – un esercizio quotidiano di responsabilità collettiva. Come UISP, crediamo fermamente che lo sport sia uno strumento potente, capace di cambiare non solo il corpo, ma soprattutto la cultura. È fondamentale impegnarci tutti, in prima persona, nessuno escluso: dobbiamo porci come educatori e insegnanti, trasmettendo il rispetto, la parità e la libertà, e lavorando attivamente per superare gli stereotipi e i pregiudizi che ancora ostacolano la nostra società.

In questa giornata così significativa, desidero rivolgere un augurio profondo e un pensiero sincero a tutte le donne, dedicando loro le parole di Alda Merini: “La vita ci insegna che bisogna sempre volare in alto. Più in alto dell’invidia, del dolore, della cattiveria. Più in alto delle lacrime, dei giudizi. Dove certe parole non possono offenderci, dove certi gesti non possono ferirci, dove certe persone non potranno mai arrivare”. Ricordiamo nelle nostre menti tutti i 25 novembre, teniamo viva la consapevolezza, ma non dimentichiamo mai l’insegnamento più concreto: ciò che conta davvero è ciò che facciamo nei 364 giorni successivi.

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Rita di Toro – Presidente UISP Varese

NAZIONALE – Libertà di scegliere: Uisp in campo per il 25 novembre

Le parole chiave scelte dall’Uisp per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 2026 sono “cultura del consenso”, “spazi sicuri”, “corpi liberi” e l’Uisp, alle iniziative legate al 25 novembre, affianca percorsi di formazione e approfondimento, legati al percorso Futura e al lavoro sulle politiche di safeguarding, contro tutte le forme di violenza: «Noi ci siamo – commenta Manuela Claysset, responsabile politiche di genere e diritti Uisp – copriamo tutti i fronti perché nonostante la frustrazione di constatare la necessità di parlare ancora e ancora di questi temi, siamo consapevoli che solo attraverso la cultura, gli investimenti e le scelte politiche le cose possono cambiare. Serve un cambio di passo trasversale che intervenga sulla cultura condivisa: le donne sono ancora viste come qualcosa di minore, la mentalità patriarcale dominante ci vuole in disparte, senza ruolo, senza riconoscimenti, discriminate anche nell’ambito dello sport. Infatti, i numeri della pratica crescono ma permangono le disuguaglianze e le difficoltà d’accesso e noi siamo impegnati e impegnate ogni giorno affinché questo gap si riduca e la cultura del consenso cresca, anche attraverso l’attività sportiva e i nostri progetti».

BASKET UISP – Sempre più nel vivo First e Second League



Lunedì 16 – in First terza vittoria di fila per Fulgor Somma su Elegy Legnano (76-64); in Second Nelson Somma passa a Travedona (Travedonuts).

Martedì 17 – in First le capoliste Horses (+9 a Malnate su Montello Young) e La Sezione (ad Albavilla) vincono fuori. In casa ok Mitica Rovello (Villaguardia) e Svassi Monate (Tradate); Fuco Varese passa a Venegono (58-48). In Second 6ª vittoria per la leader Vikingar Cislago (Busto Springers); ok Fernese (Bat Lonate) e Bellinzago nel derby su Novara.

Mercoledì 18 – in First vincono Castelletto (+25 su Villa Cortese), Buguggiate (83-63 su Pink Panthers) e Gerenzano a Vedano (72-62 sui Boosters). In Second ok Montello (Tartaruga) e Sesto Calende (Besozzo Young).

Giovedì 19 – in First le capoliste Angera Pikes, Beavers Borgomanero e Irish Venegono battono Lavena, Amatori Novara e Phoenix Cantello; bene Travedona Octopus (Borsano) e Fagnano (Orange Five). In Second Cadorago passa sui Monaggets e Rescaldina travolge Siderea Legnano (+30).

Venerdì 20 – in First (Est) Master’s Hounds batte Kaire Sport (2ª) e Brenna supera Appiano (3ª); a Nord Travedona Pirates regola Bisuschio (+13). In Second vincono Wool Va (Besozzo Gorillas), Bizzozero (da -16 a +14 su PallaCerva), Ornavando (Biella) e Vikings Vergiate a Busto (Lions).

Sabato 21 – Albizzate sbanca Borgo Ticino (83-91).

Domenica 22 – in Second successi interni per Cameri (Bat), Manigunda (Stealers), Ispra (Gasch), la capolista Verbania (Spartans) e Nelson Somma (Varano); Trecate

passa a Romentino. In First Senna batte Tavernerio.