Per i gravi fatti di Besano del 28 giugno, quando quattro adulti si sono affrontati, oggi accusati di rissa e due di essi anche di tentato omicidio aggravato, si profilano le prime soluzioni procedurali sul piano penale.

Come ricostruito all’epoca, la querelle fra due cittadini italiani e due nordafricani era partita da un bisticcio fra i primi e il figlio di uno dei due uomini di origini straniere. Un diverbio che non si era fermato alle parole, tanto che i due 45enni maghrebini sono accusati di aver cercato, trovato e tentato di uccidere i due antagonisti, provando ad investirli dopo averli incontrati per le vie del paese.

Uno di questi sarebbe stato anche colpito con un’ascia che gli assalitori tenevano in auto.

Una scena da film, insomma, con le strade del paese che si sono riempite di lampeggianti e sirene. Le prime indagini dei carabinieri hanno fatto luce sulla vicenda e hanno portato all’arresto di tutti e quattro i soggetti. Che tuttavia, come si accennava, devono rispondere di ipotesi di responsabilità diverse.

Per tutti e quattro viene contestata la rissa. Le posizioni meno gravi sul piano delle accuse sono quelle dei due italiani, uno dei quali in passato gravitante negli ambienti della tifoseria ultras. Per entrambi la difesa, rappresentata dall’avvocata Elisa Benetazzo, ha proposto la messa alla prova contestualmente al rito abbreviato: nel caso di accoglimento della prima istanza, al termine di un percorso riabilitativo ritagliato sulle rispettive personalità (lavori di pubblica utilità), il reato si estinguerebbe, senza conseguenze sul casellario giudiziale. In alternativa, l’azione penale proseguirà con il rito abbreviato, che prevede, in caso di condanna, la riduzione di un terzo della pena.

Più delicata la posizione dei due cittadini di origine straniera, per i quali rimangono le contestazioni di tentato omicidio, rissa e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Per loro gli avvocati Matteo Pelli e Pasquale Schiariti hanno richiesto e ottenuto il rito abbreviato, che si celebrerà in camera di consiglio davanti al giudice per l’udienza preliminare di Varese, Marcello Buffa.

L’accusa è sostenuta dal pubblico ministero Mario Nicolini, subentrato alla collega Claudia Maria Contini.

La prossima udienza è fissata per il 21 dicembre.