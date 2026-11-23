Una donna che ha saputo intrecciare creatività, impegno sociale e battaglie per i diritti femminili, lasciando un segno nella storia della moda e dell’emancipazione. A Rosa Genoni (1867-1954) è dedicata la conferenza in programma mercoledì 25 novembre alle 15.30 a Busto Arsizio, organizzata dall’Università Cittadina per la Cultura Popolare.

L’incontro, dal titolo “Non solo moda: Rosa Genoni e il suo tempo”, sarà condotto dalla professoressa Francesca Lacaita, studiosa di tematiche politiche e culturali europee, con particolare attenzione ai movimenti femminili, ai conflitti e alla ricerca della pace.

Nata in Valtellina da una famiglia di umili origini, Rosa Genoni fu una stilista innovativa, considerata tra le prime protagoniste della nascita del Made in Italy. La sua visione della moda andava oltre l’abbigliamento: rappresentava un’opportunità per valorizzare il patrimonio artistico italiano e contribuire allo sviluppo economico del Paese.

Accanto all’attività creativa, Genoni portò avanti un intenso impegno politico e sociale. Socialista, vicina ad Anna Kuliscioff e attiva nelle prime organizzazioni femminili milanesi, collaborò con diverse testate giornalistiche, tra cui «L’Avanti!» e «La difesa delle lavoratrici».

Per quasi trent’anni insegnò alla Società Umanitaria di Milano, contribuendo a rinnovare la formazione professionale delle future sarte e promuovendo l’istruzione come strumento di emancipazione.

Convinta pacifista, si oppose alla Prima guerra mondiale e nel 1915 fu l’unica rappresentante italiana al congresso internazionale delle donne dell’Aja. Successivamente contribuì alla diffusione in Italia della Lega internazionale delle donne per la pace e la libertà. La sua opposizione al fascismo la costrinse a una lunga fase di resistenza silenziosa.

Rosa Genoni visse abbastanza da assistere a due passaggi storici: il riconoscimento del diritto di voto alle donne nel 1946 e la nascita ufficiale della moda italiana nel 1951.

Durante la conferenza, Francesca Lacaita ripercorrerà la vita di questa figura poliedrica, inserendola nel contesto dei grandi cambiamenti politici, culturali e sociali che attraversarono l’Italia e l’Europa tra Ottocento e Novecento.

La relatrice insegna al liceo Carlo Tenca di Milano e ha conseguito un dottorato di ricerca in anglistica all’Università di Genova. Ha svolto attività accademica nelle università di Francoforte e St Andrews ed è autrice di studi dedicati al pensiero europeo, al pacifismo e ai movimenti femminili. Tra le sue pubblicazioni più recenti figura il volume Al di sopra dell’odio e del massacro. Idee e pratiche femministe di mediazione e di riconciliazione attorno alla Prima guerra mondiale, scritto con Maria Grazia Suriano e pubblicato nel 2025.

L’appuntamento rientra nel programma di conferenze che l’Università Cittadina di Busto Arsizio, presieduta da Carlo Magni, propone ai propri soci.