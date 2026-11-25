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La possibile cancellazione della rotta 318 e la concentrazione dei decolli sulle altre direttrici a nord-ovest di Malpensa tornano al centro della discussione in vista della Commissione aeroportuale convocata per il 30 novembre. Il Comitato Vivere a Coarezza interviene con una presa di posizione netta contro la proposta di riorganizzazione delle procedure di decollo, che secondo i residenti rischierebbe di riproporre in forma definitiva gli effetti della sperimentazione del 2024. Il timore è che il traffico aereo venga concentrato maggiormente sui territori di Coarezza e Maddalena, frazioni di Somma Lombardo, e di Golasecca, anziché essere distribuito su rotte più distanziate. Il comitato chiede di mantenere la rotta 318, eliminare i risorvoli sul settore nord-occidentale da parte degli aerei che decollano dalla pista 35R e ripristinare l’orario di inversione delle piste tra le 23 e le 6.30.

La presa di posizione richiama anche i livelli di rumore registrati durante la sperimentazione: secondo i dati riportati dal comitato, alla centralina SEA di Maddalena l’indicatore aeroportuale LVA sarebbe passato da 56 decibel nel 2023 a 59,5 nel 2024. Viene inoltre citata una relazione peritale del consulente tecnico incaricato dalla Procura di Busto Arsizio, che, secondo l’interpretazione del comitato, documenterebbe il superamento dei limiti acustici. Il Comitato Vivere a Coarezza sostiene che la gestione del traffico debba rispettare i limiti di rumore e che la distribuzione delle rotte non possa penalizzare stabilmente alcune comunità a vantaggio di altre. Si tratta di valutazioni e dati richiamati dall’associazione, che richiedono un confronto con le rilevazioni ufficiali e con le posizioni degli altri soggetti della Commissione aeroportuale.

La richiesta centrale è quella di un’equa ripartizione dei voli, senza mettere in discussione l’operatività dello scalo. Il comitato contesta infatti l’idea che le sue osservazioni siano espressione di una contrarietà generalizzata all’aeroporto e rivendica invece il principio di uguaglianza dei cittadini rispetto all’impatto delle attività aeroportuali. Nel comunicato firmato da Maurizio Fortina, Vivere a Coarezza sottolinea che la proposta sulle nuove SID, le procedure strumentali di partenza, è rimasta in sospeso dal gennaio 2026 e torna ora all’esame della Commissione. Di seguito il testo integrale della presa di posizione diffusa il 25 novembre.

Il comunicato integrale del Comitato Vivere a Coarezza

In merito alle recenti affermazioni apparse sulla stampa corre l’obbligo di precisare che il Comitato Vivere a Coarezza al di là di qualsiasi fraintendimento ha sempre chiesto e tuttora chiede l’equa ripartizione delle rotte nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Equa ripartizione che consenta l’operatività e la gestione aeroportuale senza alcuna discriminazione nei confronti dei cittadini.

Il tutto, si ribadisce, nel rispetto della legge.

Normativa che, per quanto riguarda il rumore provocato dagli aerei viene quotidianamente ignorata. I Comuni in attuazione della legge base sul rumore si sono dotati di specifici regolamenti e della zonizzazione acustica. Ebbene l’attuale situazione connessa alla gestione aeroportuale configura un costante superamento dei valori LAEQ come dimostrato dalla relazione peritale del C.T.U incaricato dal P.M. Di Busto Arsizio. Con la conseguente inevitabile conclusione che il territorio viene quotidianamente violato e non regge l’impatto dell’attuale gestione aeroportuale. Il che stride con le continue esternazioni dei poteri forti che mirano ad un ulteriore ampliamento e potenziamento dell’aeroporto e delle aree contermini, con la creazione di una speciale zona che consenta di operare senza lacci e lacciuoli.

Ma andiamo sul concreto, sui numeri che non possono essere manipolati a dispetto di alcune dichiarazioni e cioè ad esempio nel 2025 sono decollati verso est n. 29.039 aerei mentre a ovest 32.238 quindi ben 5.272 voli in più e ad oggi la situazione non è cambiata se non peggiorata.

Per quanto riguarda il rumore registrato dalle centraline di SEA a Maddalena nel 2023 le medesime registravano un LVA di 56 dB, mentre nel 2024 con il periodo di sperimentazione e l’abolizione della rotta 318 si registravano ben 59,5 dB di LVA.

Al primo punto dell’ordine del giorno della prossima Commissione Aeroportuale che si terrà il 30 novembre troviamo:

Votazione della proposta di implementazione delle nuove SID Nord-Ovest

Questione rimasta in sospeso dal gennaio 2026 ma che vede la riproposizione della cancellazione della rotta 318 e convogliare tutto il traffico aereo sulla rotta 307 (ex 308) quindi una riproposizione della cosi detta sperimentazione che diventerebbe definitiva. Pertanto a Nord-Ovest rimarrebbero solo due rotte con un carico di voli ben superiore, con conseguenze catastrofiche per la popolazione non solo di Maddalena e Coarezza, ma anche di Golasecca e di tutti gli altri paesi del Nord-ovest. Questo è inaccettabile pertanto noi chiediamo:

una suddivisione delle aerovie di decollo maggiormente distanziate come avviene ad Est, senza abolizione della rotta 318.

Eliminazione dei risorvoli a nord-ovest dei velivoli che decollano da pista 35R.

Siamo nettamente contrari alla stabilizzazione dell’orario di inversione delle piste che deve essere riportato dalle 23.00 alle 6.30 per tutte le piste.

Tutte le operazioni devono avvenire nel pieno rispetto dei limiti di rumore LAEQ e LVA nelle rispettive zone di riferimento.

Coarezza 25.11.2026

Il Comitato Vivere a Coarezza –

Maurizio Fortina