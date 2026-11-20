La Commissione aeroportuale del 30 novembre è il prossimo appuntamento cerchiato in rosso dai residenti che da anni seguono il tema delle rotte di Malpensa. Proprio in vista di quella data, il Comitato Vivere a Coarezza ha organizzato questa mattina, venerdì 20 novembre, un’assemblea pubblica nella sala della biblioteca di Somma Lombardo per fare il punto sulla situazione e presentare le richieste che intende portare ai tavoli istituzionali.

Nel corso dell’incontro pubblico, a cui ha partecipato anche l’ex sindaco di Golasecca Madì Reggio, è emersa, per prima cosa, la fiducia riposta nella nuova amministrazione guidata dal sindaco Silvio Pezzotta e insediatasi lo scorso luglio dopo la vittoria al ballottaggio. Un’attesa accompagnata dalla richiesta di una presa di posizione sul tema degli effetti dell’aeroporto, a partire dal cosiddetto “Rumore di Malpensa”, e delle procedure di decollo introdotte negli ultimi anni.

Ad aprire l’incontro è stato il presidente del comitato, Silverio Colombo, che ha ripercorso il confronto avviato nelle scorse settimane con il sindaco e alcuni assessori della giunta sommese. «Abbiamo avuto una riunione molto proficua, durata oltre due ore», ha spiegato, ricordando la consegna di un documento con una serie di proposte in vista della Commissione aeroportuale. Secondo Colombo, Pezzotta si trova però a dover affrontare una vicenda particolarmente complessa. «Non c’è stato un vero passaggio di consegne e l’amministrazione si è trovata a dover ricostruire una storia lunga trent’anni».

LA PROPOSTA DI UN CONSULENTE TECNICO PER AIUTARE GIUNTA E COMMISSIONE L’ESPOSTO ALLA PROCURA

Per questo il comitato propone che il Comune si affidi a un consulente tecnico in grado di seguire i lavori della Commissione e del gruppo tecnico che la precede. Tra i nomi indicati c’è quello dell’ex comandante Dario Romagnoli, considerato una figura di riferimento sui temi aeroportuali.

L’avvocata Laura Bordonaro ha quindi illustrato il documento presentato all’amministrazione comunale. Al centro ci sono le critiche alla sperimentazione avviata nell’aprile del 2024 e alle modifiche apportate alle rotte di decollo. Secondo il comitato, dopo quella fase il clima acustico sarebbe peggiorato nelle aree a nord-ovest di Malpensa, e, soprattutto, non si sarebbe mai tornati allo scenario precedente. «La situazione attuale non va bene e provoca un danno ai cittadini», è stata la sintesi degli interventi de presenti, accompagnata dalla richiesta che il Comune si presenti alla Commissione aeroportuale con una posizione netta e con adeguato supporto tecnico.

L’ESPOSTO ALLA PROCURA

Bordonaro ha inoltre ricordato l’esistenza di un fascicolo aperto alla Procura di Busto Arsizio sulla vicenda delle rotte e del rumore aeroportuale. Un procedimento che nei giorni scorsi si è ulteriormente arricchito con un nuovo esposto presentato da cittadini e comitati del territorio.

A rafforzare la richiesta è arrivato anche Ferruccio Gallanti, intervenuto per il Comitato cittadini di Varallo Pombia. Il gruppo, che coinvolge anche residenti di Divignano, Pombia e Borgo Ticino, ha annunciato di aver depositato il 17 novembre un esposto alla Procura di Busto Arsizio e di voler affiancare il procedimento già avviato sul tema del rumore aeroportuale. «Quello che succede a Coarezza e Maddalena lo sentiamo anche noi in Piemonte», ha detto Gallanti, sostenendo che la sperimentazione abbia semplicemente spostato il problema su un territorio molto più ampio, con il coinvolgimento di decine di migliaia di persone tra Lombardia e Piemonte. Secondo i rappresentanti dei comitati, il nodo gordiano della sperimentazione è stato infatti concentrarsi su una parte del territorio sommese, senza considerare gli effetti prodotti sulle aree circostanti.

Nel finale dell’incontro Colombo è tornato sul rapporto con Palazzo Viani Visconti e i rapporti del comitato con le istituzioni. Non sono mancate stoccate politiche e frasi di speranza, alimentata dalla differenza di dialogo che il comitato starebbe vivendo rispetto al passato. «Confidiamo in questa amministrazione. Abbiamo instaurato un dialogo che non abbiamo mai avuto nei dieci anni del mandato Bellaria», ha affermato.

La fiducia, però, è accompagnata da un avvertimento. Per il comitato la Commissione aeroportuale del 30 novembre rappresenta un passaggio cruciale e il sindaco dovrà arrivarci con una posizione chiara. «Serve capire queste problematiche, altrimenti il rischio è di fare un passo indietro», ha detto Colombo, rivolgendo l’appello a non lasciare irrisolto il tema delle rotte e dell’impatto acustico attorno a Malpensa: «Questo problema, se lo lasciamo alla deriva, sarà un problema per tutti».