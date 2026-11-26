Rovellasca contro la violenza sulle donne: sabato in scena lo spettacolo “Viva Sara Viva”
Sabato 28 novembre alle 16, nella Sala consiliare, lo spettacolo di Claudia Fontana. Interverranno Comune, associazione Donne Insieme e Carabinieri.
Rovellasca celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne con uno spettacolo teatrale e un momento di riflessione aperto alla cittadinanza. L’appuntamento è per sabato 28 novembre alle 16 nella Sala consiliare di via De Amicis 1, dove andrà in scena “Viva Sara Viva”, spettacolo di Claudia Fontana a ingresso libero.
L’iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione promosso dall’Amministrazione comunale in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un impegno che, come sottolinea il Comune, non si esaurisce nella ricorrenza, ma deve tradursi in un’attenzione quotidiana alla tutela del rispetto, della libertà e della dignità di ogni donna.
All’incontro interverranno rappresentanti dell’Amministrazione comunale, l’associazione Donne Insieme e il luogotenente carica speciale Gabriele Cecchini, comandante della Stazione dei Carabinieri di Turate.
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