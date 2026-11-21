Un undicesimo posto in vista della sfida decisiva di domenica. Prosegue l’esperienza di Alessio Rovera al 73º Gran Premio di Macao, dove il pilota varesino è impegnato nel FIA GT World Cup al volante della Ferrari 296 GT3 Evo numero 83 del team giapponese Harmony Racing, con cui aveva già preso parte alla 1000 chilometri di Suzuka lo scorso settembre.

Dopo aver ottenuto l’11° tempo nelle qualifiche del venerdì, il portacolori del Cavallino Rampante ha confermato lo stesso piazzamento anche nella Qualification Race disputata sabato, gara di dodici giri che ha stabilito la griglia di partenza della prova conclusiva.

Il weekend era iniziato con un venerdì bagnato a Macao, con il programma condizionato dalla pioggia caduta durante la giornata che ha messo a dura prova le vari sessioni previste sul tracciato. Le condizioni sono poi peggiorate ulteriormente durante la sessione della GT World Cup, con il calare della luce e la pioggia intensa che hanno portato i direttori di gara a interrompere la sessione poco dopo la metà del tempo (30′ di sessione). Il pilota di Casbeno è riuscito a strappare l’undicesimo posto con il crono di 2.33.496, il migliore tra i piloti del Cavallino, piazzandosi davanti al compagno Ye che ha raggiunto la tredicesima piazza con 2.33.721.

Nei dodici giri della Qualification Race di sabato, Rovera ha mantenuto la posizione conquistata in qualifica – che lo farà scattare dall’undicesima casella nella gara di domenica – nonostante un BoP pesantissimo: rispetto al trionfo del 2025, la Ferrari sta infatti facendo i conti con un Balance of Performance (un sistema che livella le prestazioni tra vetture con architetture diverse per garantire gare combattute) molto severo che ha imposto ben 25 chili di zavorra sulla nuova 296 GT3 Evo. La Qualification Race ha visto poi il successo del tedesco Laurin Heinrich al volante della Porsche 911 GT3 R, davanti alla BMW di Raffaele Marciello e alla Porsche di Thomas Preining.

LA PISTA

Per il pilota varesino si tratta di un fine settimana particolare, segnato soprattutto dall’esordio su uno dei circuiti cittadini più impegnativi e affascinanti del Motorsport internazionale. Lungo 6.120 metri, il tracciato di Guia conta 24 curve, 15 a destra e 9 a sinistra, con una carreggiata che nei punti più stretti si riduce ad appena sette metri. Tra i passaggi più caratteristici c’è la Melco Hairpin, una curva a gomito che richiede grande precisione ai piloti. A rendere ancora più impegnativa la sfida sono le barriere che costeggiano praticamente tutto il percorso e l’assenza di vere via di fuga, elementi che non concedono il minimo margine di errore.

Una pista entrata nella storia del Motorsport fin dal 1954, anno della prima edizione del Gran Premio, e che ancora oggi rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati. Un’esperienza nuova per Alessio, che dopo otto anni è tornato anche a disputare una competizione di questo livello al volante di una vettura senza condividere l’abitacolo con altri compagni di equipaggio.

LE PAROLE

Rovera ha dichiarato così prima dell’esordio a Macao: “Di ritorno dalla track walk il circuito mi è sembrato davvero stupendo. Per me sarà una prima volta importante, l’evento è attesissimo e non vedo l’ora di guidare la macchina dopo le sessioni di allenamento svolte al simulatore. Sarà una grande sfida, uno dei clou della stagione insieme alle più importanti 24 Ore. Ho conosciuto il team a Suzuka, la Ferrari è molto bella nella livrea che porteremo in gara con il numero 83, scelto personalmente proprio per la speciale occasione. Dopo otto anni torno anche a disputare una gara importante in equipaggio singolo e quindi senza “compromessi”: credo che anche sotto questo punto di vista sarà un’esperienza interessante e sinceramente sono anche un po’ curioso. Cercherò di sfruttare al massimo questa opportunità in un contesto tutto nuovo nel quale sono pronto a immergermi nella competizione, spinto al massimo da un grande entusiasmo e da tutte le motivazioni necessarie”.

L’ultimo appuntamento del weekend è in programma domenica 22 novembre: la gara finale scatterà alle 12.35 locali (le 5.35 italiane) e si svilupperà sulla distanza di sedici giri. Per Rovera sarà l’occasione di chiudere la stagione provando a guadagnare più posizioni possibili in una delle competizioni più prestigiose del calendario GT internazionale. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Max, canale 206 di Sky.