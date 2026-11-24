Un’altra grande prestazione, ancora una volta senza il risultato che avrebbe meritato. Alessio Rovera saluta la FIA GT World Cup di Macao con un ritiro a tre giri dal termine, proprio quando il podio era diventato un obiettivo concreto. Protagonista di una rimonta costruita tra sorpassi, incidenti e penalità, il pilota varesino ha visto sfumare la sua occasione contro un muretto del circuito di Macao, che ha messo fine alla corsa della sua Ferrari 296 GT3 Evo del team 33R Har Racing.

Un esordio intenso e tutt’altro che semplice per l’unico italiano al via alla prestigiosa competizione asiatica che annualmente chiude la stagione internazionale delle gare GT. Nei quattro giorni giorni trascorsi tra gli insidiosi 6.118 metri dello stretto tracciato cittadino, Rovera ha dovuto affrontare condizioni mutevoli e una gara particolarmente movimentata. Alla fine, resta l’amaro in bocca per l’epilogo ma anche la consapevolezza di aver avuto un pacchetto competitivo, tanto da arrivare a giocarsi un piazzamento sul podio che dopo le qualifiche sembrava decisamente lontano.

Il fine settimana del ferrarista di Casbeno è cominciato giovedì, con le prime prove libere e la necessità di prendere confidenza con uno dei tracciati più iconici e difficili del motorsport. Tra curve strette e sezioni tortuose, Rovera ha progressivamente trovato il ritmo giusto ma a complicare i piani ci ha pensato il maltempo, con una pioggia intensa durante le qualifiche di venerdì: con pochi giri alle spalle, il tracciato bagnato non ha di certo aiutato Alessio, condizionando il resto del suo weekend visto le difficoltà di una pista così stretta e con poche opportunità di sorpasso.Il ferrarista si è posizionato in undicesima posizione, riuscendo poi a difenderla nella gara di sabato (valida per lo schieramento della corsa di domenica) in un prova tutt’altro che lineare: prima il tamponamento al via che ha provocato evidenti danni all’estrattore della sua Ferrari e poco dopo la necessità di tenere sotto controllo le temperature dei freni.



Domenica, in una gara thriller piena di colpi di scena e penalità, il portacolori del Cavallino si è reso immediatamente protagonista. Al primo start si è portato in sesta posizione dopo l’incidente tra Laurin Heinrich e Raffaele Marciello alla famigerata curva Lisboa, che ha coinvolto diverse vetture finite contro le barriere. Tra i contatti, il varesino è stato lesto nell’evitare qualsiasi danno, ma alla ripartenza è stato riposizionato soltanto decimo. Chiamato nuovamente alla rimonta, il pilota della Ferrari ha risposto presente, con due sorpassi e le penalità che fioccavano tra i piloti davanti a lui che lo hanno riportato in piena corsa per il podio.

Nel tentativo di prendere la scia al belga Alessio Picariello però, la sua Ferrari 296 GT3 Evo ha sofferto di un evidente sottosterzo che lo ha portato a “pizzicare” il muro alla curva Mandarin, costringendolo a fermarsi e a mettere la parola fine sulla sua gara. A conquistare la vittoria è stato il sudafricano Kelvin Van Der Linde su BMW, davanti alla Lamborghini di Engstler e alla Porsche di Picariello, quarti e quinti al traguardo ma premiati dalla classifica finale dopo le penalità inflitte ai rivali.

Un errore che ha cancellato in pochi istanti una rimonta di grande spessore, ma Rovera guarda anche agli aspetti positivi di un debutto particolarmente impegnativo: «Una prima volta davvero intensa a Macao! Il circuito è stupendo e molto più stretto e difficile di quanto mi aspettassi. Nella FP2 ero entrato nel ritmo nonostante non fosse facile far lavorare al meglio le gomme nel tratto guidato. Il diluvio delle qualifiche non ha aiutato, ma anche questo ha fatto parte dell’esperienza, quindi nessun rimpianto. Nel caos della gara decisiva ho cercato di giocarmi tutte le chance di raggiungere il podio. La rimonta era quasi impensabile, ma con la squadra abbiamo davvero svolto un ottimo lavoro e non siamo andati lontani dall’impresa, per la quale non potevamo che prenderci dei rischi».