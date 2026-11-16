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Ruba l’auto Varese per andare dalla fidanzata a Malnate: arrestato

L’uomo accusato di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. In azione le Volanti della polizia di Stato

polizia di stato generica notte

È stato fermato sabato a bordo di un’auto rubata, e dopo aver ignorato l’alt degli agenti ha lasciato il mezzo per scappare nei boschi. Da qui è seguito un inseguimento da parte degli agenti delle Volanti della questura e alla fine sono scattate le manette anche per resistenza a pubblico ufficiale (oltre che per l’altro reato contestato, quello di ricettazione). È successo sabato, e l’indagato è finito lunedì mattina dinanzi al giudice per la convalida dell’arresto con rito direttissimo.

L’uomo, classe 1996, senza fissa dimora, di professione giardiniere in proprio (lavoro che non esercita più da mesi), ha deciso di rispondere alle domande del giudice Francesco Anello per dare la sua versione dei fatti. L’uomo ha condanne per detenzione di sostanze stupefacenti e numerosi precedenti di polizia legati a furti in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale .

«Ho trovato in viale Borri una macchina, una Panda con la portiera aperta e il motore acceso e l’ho rubata per andare a Malnate, per un’emergenza». Quale? «Dovevo andare dalla mia fidanzata, che non stava bene». Il fatto è successo nel primo pomeriggio di sabato. L’uomo ha poi affermato di essere stato per circa 5-6 ore dalla fidanzata e poi essersi instradato per riportare l’auto dove l’aveva trovata ma di essere stato intercettato alla rotatoria che porta verso Cantello.

«Sono uscito dalla macchina e mi sono messo a correre nel bosco ma il poliziotto mi ha rincorso e fermato. Mi ha puntato il taser e mi ha fatto mettere a terra ma gli ho chiesto di non mettermi le manette dietro perché ho problemi alla spalla». L’arrestato ha affermato di essere stato fermato bruscamente dall’agente e di aver ricevuto dei calci. Il poliziotto ha denunciato delle lesioni durante l’arresto.

Al fermato sono state sequestrate anche due roncole da boscaiolo: «Era un regalo per mio papà». Alle domande circa i motivi della sua fuga l’uomo ha giustificato il suo comportamento dicendo di sapere di avere la patente scaduta.

La pm Cristina Parisi ha chiesto la convalida dell’arresto e la misura della custodia cautelare in carcere. L’avvocato Laura Gusmeroli ha invece chiesto gli arresti domiciliari. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

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Pubblicato il 16 Novembre 2026
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