Ruba una tazzina da caffè in un’area di servizio autostradale, ma durante il controllo la Polizia scopre un vero e proprio arsenale nascosto nella sua automobile. È quanto accaduto appena fuori Varese, dove un uomo di 33 anni è stato arrestato dagli agenti delle Volanti per porto abusivo di armi e detenzione di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione di un furto all’interno dell’area di servizio. L’uomo, dopo aver consumato un pasto, si era allontanato oltrepassando le barriere antitaccheggio e facendo scattare il sistema di allarme. Raggiunto dai poliziotti mentre si trovava già a bordo di un’automobile, è stato fermato e controllato. Gli agenti hanno accertato che si era impossessato di una tazzina da caffè senza pagarla.

Durante gli accertamenti, l’atteggiamento particolarmente nervoso del 33enne ha spinto i poliziotti ad approfondire il controllo. La perquisizione personale e quella del veicolo hanno portato alla scoperta di numerose armi e altri oggetti nascosti in diversi vani dell’automobile.

Gli agenti hanno sequestrato un coltello a serramanico con lama bloccabile, due revolver tascabili di produzione belga, numerose munizioni di diverso calibro, un machete, un dispositivo storditore elettrico tipo taser e un giubbotto antiproiettile.

Nel corso delle operazioni sono stati trovati anche alcuni quantitativi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti, diversi telefoni cellulari e schede SIM, un rilevatore di radiofrequenze e microspie, un passamontagna e 325 euro in contanti.

I controlli sono stati successivamente estesi ad altre due automobili riconducibili allo stesso uomo. Anche in questo caso le perquisizioni hanno permesso di trovare e sequestrare 30 cartucce calibro 12, tre bilancini di precisione e ulteriori dosi di marijuana e hashish.

Al termine degli accertamenti, il 33enne è stato arrestato in flagranza e accompagnato alla Casa Circondariale di Varese.