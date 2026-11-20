Prima il furto dello smartphone, poi la richiesta di 50 euro per restituirlo. È finita con un arresto per estorsione la vicenda che ha coinvolto un cittadino straniero di 31 anni, fermato dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio nei pressi del parco del Museo del Tessile.

I fatti sono avvenuti quando la vittima, anch’essa straniera, si trovava insieme alla fidanzata in un negozio di alimentari della zona. In quel frangente il trentunenne si sarebbe impossessato del suo smartphone, allontanandosi con il telefono.

Accortosi di quanto accaduto, il proprietario ha provato a recuperare il dispositivo chiamando il proprio numero dal cellulare della fidanzata. Dall’altra parte ha risposto proprio chi aveva il telefono, che avrebbe preteso 50 euro in cambio della restituzione. Per lo scambio è stato fissato un appuntamento nel vicino parco del Museo del Tessile, in un punto lontano da occhi indiscreti.

La vittima, però, si è presentata all’appuntamento insieme a una Volante del Commissariato. Gli agenti sono intervenuti proprio mentre il trentunenne minacciava e intimidiva la coppia per ottenere il denaro, bloccandolo sul posto.

L’uomo, che secondo quanto riferito dalla Polizia ha numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, ha anche opposto resistenza nei confronti degli operatori durante il fermo.

Per lui sono quindi scattate le manette con l’accusa di estorsione, mentre è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale. Al termine degli atti di rito è stato accompagnato alla casa circondariale di Busto Arsizio.

Essendo inoltre irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, nei suoi confronti, una volta terminata la detenzione, l’Ufficio Immigrazione della Questura avvierà l’iter amministrativo finalizzato all’espulsione dall’Italia.