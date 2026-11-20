Ruba uno smartphone e chiede 50 euro per restituirlo: arrestato per estorsione a Busto Arsizio
Un cittadino straniero di 31 anni, irregolare e senza fissa dimora, è stato bloccato dalla Polizia al parco del Museo del Tessile mentre minacciava la vittima e la fidanzata. Per lui anche una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale
Prima il furto dello smartphone, poi la richiesta di 50 euro per restituirlo. È finita con un arresto per estorsione la vicenda che ha coinvolto un cittadino straniero di 31 anni, fermato dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio nei pressi del parco del Museo del Tessile.
I fatti sono avvenuti quando la vittima, anch’essa straniera, si trovava insieme alla fidanzata in un negozio di alimentari della zona. In quel frangente il trentunenne si sarebbe impossessato del suo smartphone, allontanandosi con il telefono.
Accortosi di quanto accaduto, il proprietario ha provato a recuperare il dispositivo chiamando il proprio numero dal cellulare della fidanzata. Dall’altra parte ha risposto proprio chi aveva il telefono, che avrebbe preteso 50 euro in cambio della restituzione. Per lo scambio è stato fissato un appuntamento nel vicino parco del Museo del Tessile, in un punto lontano da occhi indiscreti.
La vittima, però, si è presentata all’appuntamento insieme a una Volante del Commissariato. Gli agenti sono intervenuti proprio mentre il trentunenne minacciava e intimidiva la coppia per ottenere il denaro, bloccandolo sul posto.
L’uomo, che secondo quanto riferito dalla Polizia ha numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, ha anche opposto resistenza nei confronti degli operatori durante il fermo.
Per lui sono quindi scattate le manette con l’accusa di estorsione, mentre è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale. Al termine degli atti di rito è stato accompagnato alla casa circondariale di Busto Arsizio.
Essendo inoltre irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, nei suoi confronti, una volta terminata la detenzione, l’Ufficio Immigrazione della Questura avvierà l’iter amministrativo finalizzato all’espulsione dall’Italia.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Elezioni 2027 a Gallarate, Giovanni Pignataro presenta la sua candidatura. "Andiamo oltre il clima da guerra civile"
Felice su Come si sta muovendo Futuro Nazionale a Gallarate in vista delle elezioni comunali 2027
Felice su La festa di centinaia di bambini in strada a Varese per chiedere pace, rispetto, diritti e ascolto
principe.rosso su Ponte della Mornera a Gallarate da tre a due corsie. Ma il progetto potrebbe cambiare
Fabrizio Tamborini su Non si ferma all’alt e fugge per tre paesi: arrestato dai carabinieri di Gallarate con hashish, coltello e 32mila euro
Felice su Lite fuori dalla scuola a Varese fra giovanissime, bottiglie che volano e rapina dell'Iphone: ci sarà il processo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.