Un laboratorio attrezzato per clonare chiavi di automobili, riprogrammare centraline e preparare il trasferimento all’estero di vetture di lusso rubate. È quanto ha scoperto la Polizia di Stato a Milano, nell’ambito di un’indagine che ha portato al fermo di due cittadini stranieri, un moldavo di 32 anni e un romeno di 37, gravemente indiziati di aver rubato due auto di grossa cilindrata, del valore complessivo di circa 310mila euro.

L’attività investigativa, condotta dagli agenti della Squadra investigativa del commissariato Centro, è partita dal furto di una vettura di lusso del valore di circa 100mila euro, avvenuto il 26 ottobre in via Manzoni. Attraverso gli accertamenti, i poliziotti di piazza San Sepolcro hanno ricostruito il percorso dell’auto e individuato i presunti responsabili.

Secondo quanto emerso, i due avrebbero utilizzato dispositivi elettronici per sottrarre il veicolo parcheggiato in strada, trasferendolo successivamente in un box nella zona della Bovisasca. Qui avrebbero sostituito la targa italiana con una tedesca, prima di spostare l’auto in un parcheggio, probabilmente in vista dell’esportazione all’estero con l’aiuto di altri complici.

Un secondo episodio è stato ricostruito dagli investigatori l’11 novembre. In questo caso il bersaglio era un’automobile del valore di circa 210mila euro, individuata all’interno di un’autorimessa multipiano in piazza Risorgimento. I due avrebbero effettuato un sopralluogo la notte precedente per individuare le modalità con cui eludere i sistemi di sicurezza. La mattina successiva, con cappucci e cappellini per nascondere il volto, sarebbero entrati nel parcheggio e avrebbero portato via la vettura utilizzando una copia delle chiavi, verosimilmente preparata in precedenza.

L’auto è stata poi trasferita nel box a loro disposizione. Gli investigatori sono riusciti a recuperarla la settimana successiva, scoprendo che la targa era stata alterata attraverso la sovrapposizione di un adesivo sul numero centrale e che l’adesivo identificativo del telaio era già stato rimosso.

Proprio all’interno del garage, con l’intervento della Polizia Scientifica, sono stati sequestrati una chiave clonata, targhe tedesche e due jammer particolarmente sofisticati, custoditi in un’apposita valigetta e controllabili attraverso uno smartphone. Sul dispositivo erano memorizzati numerosi codici di frequenza.

Le indagini sono proseguite con appostamenti all’esterno dello stabile utilizzato per nascondere l’automobile. Gli agenti hanno così individuato il veicolo in uso ai due sospettati e risalito alla loro abitazione, sempre nel quartiere Bovisasca.

Mercoledì 18 novembre, in tarda serata, quando i due si sono ricongiunti, i poliziotti li hanno seguiti e fermati in un fast food a Segrate. Per entrambi è scattato il fermo di polizia giudiziaria.

La successiva perquisizione nell’appartamento occupato dai due, situato in un altro stabile signorile della Bovisasca, ha permesso di scoprire quello che gli investigatori descrivono come un vero e proprio laboratorio tecnologico per la manipolazione dei sistemi elettronici delle automobili.

All’interno sono stati trovati una macchina professionale a controllo computerizzato per l’incisione su metallo, ritenuta potenzialmente utilizzabile anche per generare numeri di telaio, attrezzature per la rimappatura delle centraline, moduli GPS originali di noti marchi automobilistici e circa 60 chiavi vergini compatibili con vetture delle stesse case.

Sequestrati anche strumenti diagnostici gestibili da remoto tramite computer, numerosi localizzatori satellitari, un saldatore di precisione, diversi connettori OBD, dieci smartphone, due tablet e un computer portatile. Tutto il materiale è ritenuto riconducibile all’attività di furto e riciclaggio delle automobili.

Nell’abitazione sono state inoltre trovate due chiavi apparentemente già programmate, sulle quali era applicato un adesivo con il numero di targa di altrettante vetture che, al momento degli accertamenti, non risultavano rubate.

L’indagine prosegue per ricostruire eventuali ulteriori episodi e individuare possibili complici, oltre a chiarire la destinazione delle vetture sottratte. I due uomini sono, allo stato, gravemente indiziati dei furti contestati.